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- 10 Ara 2020 - 11:45 G: 10 Ara 2020 - 11:53

Akrep Dizisi Hangi Gün Yayınlanıyor? Akrep Dizisi Saat Kaçta, Hangi Kanalda?

Yeni sezonda Star TV ekranlarında ekrana gelmeye başlayacak olan Akrep dizisi ile ilgili birçok ayrıntı merak ediliyor. Tanıtım filmleri ile büyük yankı uyandıran yapımın ilk bölümünün ne zaman ekrana geleceği merak konusu oldu. Güçlü oyuncu kadrosu ve fragmanları ile dikkat çeken yeni dizi hakkında birçok ayrıntı merak ediliyor.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri

Akrep Dizisi Hangi Gün Yayınlanıyor? Akrep Dizisi Saat Kaçta, Hangi Kanalda? Yapımcılığını 1441 Production’ın üstlendiği dizinin yönetmen koltuğunda Gökçe Usta oturuyor. Star TV ekranlarında yayınlanacak olan dizinin senaryosunu ise Erkan Birgören kaleme alıyor. İlk bölüm fragmanı ile ilgi çeken dizinin başrolünü de Demet Akbağ üstlenecek.

İlk tanıtımları ile adından söz ettirmeye başlayan Akrep dizisinin konusu ve ne zaman ekrana geleceği ise merak konusu oldu. İzleyiciler yapımın hangi günler yayınlanacağını, oyuncu kadrosunda kimlerin bulunduğunu ve konusunu araştırmaya devam ediyor.

10 Ara 2020 - 11:45 - Dizi Haberleri

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