Akrep Dizisi Hangi Gün Yayınlanıyor? Akrep Dizisi Saat Kaçta, Hangi Kanalda? Yapımcılığını 1441 Production’ın üstlendiği dizinin yönetmen koltuğunda Gökçe Usta oturuyor. Star TV ekranlarında yayınlanacak olan dizinin senaryosunu ise Erkan Birgören kaleme alıyor. İlk bölüm fragmanı ile ilgi çeken dizinin başrolünü de Demet Akbağ üstlenecek.

İlk tanıtımları ile adından söz ettirmeye başlayan Akrep dizisinin konusu ve ne zaman ekrana geleceği ise merak konusu oldu. İzleyiciler yapımın hangi günler yayınlanacağını, oyuncu kadrosunda kimlerin bulunduğunu ve konusunu araştırmaya devam ediyor.