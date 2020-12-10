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- 10 Ara 2020 - 11:56 G: 10 Ara 2020 - 11:57

Ankara Keçiören’de eski lojmanların yerine rekreasyon alanı yapılacak

Keçiören Belediyesi, ilçede Kalaba Mahallesi’nde bulunan belediyeye ait eski lojmanları kentsel dönüşüm kapsamında yıkarak burayı park ve yeşil alana dönüştürecek.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri

Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Kalaba’daki lojmanlarımızda 3 tane binamız var. Burayı yıkıyoruz. Şehrimize büyük bir rekreasyon alanı daha kazandırıyoruz, bölgeyi rahatlatıyoruz. İnşallah burada yine güzel eserleri, güzel hizmetleri şehrimize kazandıracağız.” dedi.

KEÇİÖRENLİLERE NEFES ALDIRACAK”

Keçiören Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Kalaba Mahallesinde belediyeye ait 3 adet lojmanın yıkımını kentsel yenileme kapsamında devam ettiriyor. Rekreasyon alanı olarak projelendirilen bu nokta, yıkım ve moloz alım çalışmalarının tamamlanmasıyla ilçedeki yeşil alan miktarını artırmak için hem ağaçlandırılacak hem de vatandaşların keyifli vakit geçirmesi için sosyal donatı alanına dönüştürülecek. Keçiörenlilere nefes aldıracak olan bu yeni proje kısa süre içinde tamamlanacak.

KENTSEL DÖNÜŞÜM İÇİN İŞ BİRLİĞİ”

İlçedeki metruk yapıları yıktıklarını ve eskiyen binaları kentsel dönüşüme sokmak için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile iş birliği çalışmaların devam ettiğini kaydeden Altınok, şunları aktardı:

“Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum Bey kentsel dönüşüm çalışmaları noktasında büyük hassasiyet gösteriyor, kendisine şahsım ve Keçiörenlliler adına teşekkür ediyorum. Keçiören Belediyesi olarak kentsel dönüşüm için elimizi taşın altına koyduk ve birçok mahallemizde başlatacağımız bu yenileme için meclis kararı aldık. Kentimizin hücrelerini yenileyerek modern görüntüsünü muhafaza etmek için çalışmalarımızı hız kesmeden sürdüreceğiz.

10 Ara 2020 - 11:56 Ankara/ Keçiören- Belediyeler

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