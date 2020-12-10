Kuruluş Osman Göktuğ Ölecek Mi? Burak Çelik Kuruluş Osman'dan Ayrılıyor Mu? Kuruluş Osman dizisinin başrolünde yer alan Burak Özçivit, profesyonel oyunculuğu ile dillere destan bir performans sergiliyor. Dizinin son bölümünde ortaya çıkan olaylar izleyici kitlesini büyük bir merakın içerisine sürükledi. Yeni bölümde yaşanacak olaylar ise herkesin merak ettiği tek konu haline geldi. Milyonlarca kişi, “Kuruluş Osman Göktuğ ölecek mi? Burak Çelik Kuruluş Osman'dan ayrılıyor mu?” sorusuna yanıt aradı.

Yapılan iddialar kapsamında, Kuruluş Osman dizisinde yer alan Burak Çelik’in hayat verdiği Göktuğ karakterinin öleceği ve diziden ayrılacağı sosyal medyada büyük bir yankı oluşturdu. İzleyici kitlesi olay hakkında detaylı bir araştırma içerisine girdi. Dizide yer alan Göktuğ karakterinin hayranları diziden ayrılacağı iddialarını duyunca büyük bir üzüntü yaşadı. Ardından iddiaların doğru olup olmadığını araştırmaya başladı.