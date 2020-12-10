Kuruluş Osman Göktuğ Ölecek Mi? Burak Çelik Kuruluş Osman'dan Ayrılıyor Mu?
ATV ekranlarının sevilen dizisi Kuruluş Osman, izleyici kitlesinin tüm dikkatlerini üzerine çekmeye devam ediyor. Yayınlandığı ilk günden bu yana başarılı oyuncu kadrosu ve son derece etkili senaryosu ile yüksek reytingler alarak zirvede ki yerini her daim koruyor. Bununla beraber yayınlanan son bölümde ortaya çıkan olayların ardından izleyici kitlesi yeni bölümde neler olacağını merak etmeye başladı. Herkes yeni bölüm fragmanını büyük bir ilgiyle bekliyor.
Kuruluş Osman Göktuğ Ölecek Mi? Burak Çelik Kuruluş Osman'dan Ayrılıyor Mu? Kuruluş Osman dizisinin başrolünde yer alan Burak Özçivit, profesyonel oyunculuğu ile dillere destan bir performans sergiliyor. Dizinin son bölümünde ortaya çıkan olaylar izleyici kitlesini büyük bir merakın içerisine sürükledi. Yeni bölümde yaşanacak olaylar ise herkesin merak ettiği tek konu haline geldi. Milyonlarca kişi, “Kuruluş Osman Göktuğ ölecek mi? Burak Çelik Kuruluş Osman'dan ayrılıyor mu?” sorusuna yanıt aradı.
Yapılan iddialar kapsamında, Kuruluş Osman dizisinde yer alan Burak Çelik’in hayat verdiği Göktuğ karakterinin öleceği ve diziden ayrılacağı sosyal medyada büyük bir yankı oluşturdu. İzleyici kitlesi olay hakkında detaylı bir araştırma içerisine girdi. Dizide yer alan Göktuğ karakterinin hayranları diziden ayrılacağı iddialarını duyunca büyük bir üzüntü yaşadı. Ardından iddiaların doğru olup olmadığını araştırmaya başladı.
10 Ara 2020 - 11:57 - Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.