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- 10 Ara 2020 - 14:14 G: 10 Ara 2020 - 14:32

Korona Aşısı Zorunlu Mu Olacak? Hamileler ve 18 Yaş Altı Aşı Olacak Mı?

Tüm dünyanın gündeminde olan Covid-19 aşı uygulamaları Türkiye’de de en çok konuşulan gündemlerden biri olmaya devam ediyor. İngiltere’de geçtiğimiz günlerde ilk kez uygulanan Covid-19 aşısından sonra tüm dünyada aşı uygulama çalışmaları hız kazandı. Aşılarla ilgili güvenilirlik tartışmaların ve çeşitli araştırmalarında devam ettiği bugünlerde Türkiye’de aşı uygulamasının  ne zaman başlayacağı, zorunlu olup olmayacağı ya da hangi özel grupların aşı vurulmayacağı gibi ayrıntılar merak ediliyor.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri

Korona Aşısı Zorunlu Mu Olacak? Hamileler ve 18 Yaş Altı Aşı Olacak Mı? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dün gerçekleştirilen Bilim Kurulu toplantısının ardından Türkiye’de uygulanacak aşı çalışmaları ile ilgili yeni soruları cevapladı. Fahrettin Koca toplantıda alınan yeni kararları ve gündemleri kamuoyu ile paylaştı.

Aşının Türkiye’ye gelme tarihinde yaşanan değişiklikten bahseden Bakan Koca, aşının zorunlu olup olmayacağını da açıkladı. Konuşmasında aşı uygulamasının yapılmayacağı bazı özel gruplardan da bahseden Bakan Koca, Çin’den gelen aşıların Türkiye’de de kontrolünün sağlanacağını açıkladı.

10 Ara 2020 - 14:14 - Gündem

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