Korona Aşısı Zorunlu Mu Olacak? Hamileler ve 18 Yaş Altı Aşı Olacak Mı? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dün gerçekleştirilen Bilim Kurulu toplantısının ardından Türkiye’de uygulanacak aşı çalışmaları ile ilgili yeni soruları cevapladı. Fahrettin Koca toplantıda alınan yeni kararları ve gündemleri kamuoyu ile paylaştı.

Aşının Türkiye’ye gelme tarihinde yaşanan değişiklikten bahseden Bakan Koca, aşının zorunlu olup olmayacağını da açıkladı. Konuşmasında aşı uygulamasının yapılmayacağı bazı özel gruplardan da bahseden Bakan Koca, Çin’den gelen aşıların Türkiye’de de kontrolünün sağlanacağını açıkladı.