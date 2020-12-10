Korona Aşısı Zorunlu Mu Olacak? Hamileler ve 18 Yaş Altı Aşı Olacak Mı?
Tüm dünyanın gündeminde olan Covid-19 aşı uygulamaları Türkiye’de de en çok konuşulan gündemlerden biri olmaya devam ediyor. İngiltere’de geçtiğimiz günlerde ilk kez uygulanan Covid-19 aşısından sonra tüm dünyada aşı uygulama çalışmaları hız kazandı. Aşılarla ilgili güvenilirlik tartışmaların ve çeşitli araştırmalarında devam ettiği bugünlerde Türkiye’de aşı uygulamasının ne zaman başlayacağı, zorunlu olup olmayacağı ya da hangi özel grupların aşı vurulmayacağı gibi ayrıntılar merak ediliyor.
Korona Aşısı Zorunlu Mu Olacak? Hamileler ve 18 Yaş Altı Aşı Olacak Mı? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dün gerçekleştirilen Bilim Kurulu toplantısının ardından Türkiye’de uygulanacak aşı çalışmaları ile ilgili yeni soruları cevapladı. Fahrettin Koca toplantıda alınan yeni kararları ve gündemleri kamuoyu ile paylaştı.
Aşının Türkiye’ye gelme tarihinde yaşanan değişiklikten bahseden Bakan Koca, aşının zorunlu olup olmayacağını da açıkladı. Konuşmasında aşı uygulamasının yapılmayacağı bazı özel gruplardan da bahseden Bakan Koca, Çin’den gelen aşıların Türkiye’de de kontrolünün sağlanacağını açıkladı.
10 Ara 2020 - 14:14 - Gündem
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.