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- 10 Ara 2020 - 14:34 G: 10 Ara 2020 - 14:42

Hafta Sonu Alkol Satışı Yasak Mı? Ankara’da Tekel Bayileri Kapalı Mı?

Türkiye’de kış aylarının gelmesi ve Covid-19 salgınında ikinci dalganın etkisini göstermeye başlaması ile beraber yeni önlem kararları alındı. Sosyal izolasyonu sağlamak ve salgındaki vaka sayısını düşürmek için alınan önlem kararları ile ilgili ise birçok ayrıntı merak ediliyor.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri

Hafta Sonu Alkol Satışı Yasak Mı? Ankara’da Tekel Bayileri Kapalı Mı? Türkiye’de 30 Kasımda yapılan kabine toplantısı ile alınan ek önlem kararlarından biri olan sokağa çıkma yasağının kapsamının genişletilmesi ile beraber konu ile ilgili bir çok ayrıntı merak konusu olmaya başladı. İlk alınan kararlarla sadece hafta sonları uygulanan sokağa çıkma yasağı 30 Kasımda alınan ek önlem kararları ile beraber hafta içi günlerde 21.00 ile 05.00 arasında hafta sonu ise tüm gün uygulanmaya başlandı.

Hafta sonu tüm gün sokağa çıkma yasağının uygulanması ile beraber ise birçok işletme ve mekanda kapatıldı. Hafta sonu sokağa çıkma yasaklarında market ve tekellerin çalışma durumuna ilişkin ise farklı kararlar alındı. Market ve tekellerin çalışma durumu ve alkol satışı ile ilgili alınan kararlar İçişleri Bakanlığı’nın yayınladığı genelge il kamuoyuna duyuruldu.

10 Ara 2020 - 14:34 Ankara- Gündem

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