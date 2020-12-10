10 Ara 2020 - 17:26 Güncelleme: 10 Ara 2020 - 21:44
Bakan Kurum, Akyurt Millet Bahçesi'nde ilk fidanı dikti
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum (sağ 2), Ankara Akyurt Millet Bahçesinde "ilk fidanların dikileceği" programa katıldı.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum (sağ 2), Ankara Akyurt Millet Bahçesinde "ilk fidanların dikileceği" programa katıldı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.