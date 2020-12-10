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- 10 Ara 2020 - 17:26 G: 10 Ara 2020 - 21:44

Bakan Kurum, Akyurt Millet Bahçesi'nde ilk fidanı dikti

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum (sağ 2), Ankara Akyurt Millet Bahçesinde "ilk fidanların dikileceği" programa katıldı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum (sağ 2), Ankara Akyurt Millet Bahçesinde "ilk fidanların dikileceği" programa katıldı.

# ankara

10 Ara 2020 - 17:26 AA Ankara- Gündem

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