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- 11 Ara 2020 - 09:06 G: 11 Ara 2020 - 09:07

Psikolojik Problemler Saçları Döküyor!

Dr. Emrah Çinik, saç dökülmesinin önemli bir psikolojik problem teşkil ettiğini ve özgüven duygusuna zarar verdiğini belirterek Saç dökülmesi problemi kişilerin görünümlerini etkileyen çekiciliklerinin cazibelerinin düştüğünü ve erken yaşlandıklarını hissettirmektedir.

Elif Duman
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Dr. Emrah Çinik: "Saç dökülmesinin önemli bir psikolojik problem teşkil ettiğini ve özgüven duygusuna zarar verdiğini belirterek Saç dökülmesi problemi kişilerin görünümlerini etkileyen çekiciliklerinin cazibelerinin düştüğünü ve erken yaşlandıklarını hissettirmektedir. Saç dökülmesi önemli bir psikolojik problem teşkil etmekte ve özgüven duygusuna zarar vermektedir." dedi.

Bu sorunla baş etmenin birçok yolu bulunmakla beraber saç dökülmelerinin önüne geçmenin ancak erken dönemde uygulanacak olan saç mezoterapisi ve PRP tedavisi ile mümkün olduğunu ifade eden Dr. Çinik Erkeklerde saç dökülmesinde en sık etken genetik faktörler ve ailesel yatkınlıktır. Ayrıca stres nedeniyle ani saç dökülmesi çevresel faktörler ilaçların yan etkisi ve beslenme alışkanlıkları da saç dökülmesinde etkilidir. Erkeklik hormonu dihidro-testosteron DHT saç dökülmesinden sorumludur. Dökülme bölgesinde bu hormonun aktivitesinin arttığı gözlenmiştir diye konuştu.
Başın ense ve yan bölgesindeki saçların DHT hormonundan etkilenmediğini ve genetik olarak dökülmemek üzere kodlandığını kaydeden Dr. Çinik Ekildikleri yerlerde de hayat boyu kalıcı olurlar. Siz de saç dökülmesi problemi yaşıyorsanız fakat kişisel görünümünüzü korumak ve bu sorunla başa çıkmak istiyorsanız bir an önce harekete geçmelisiniz.

Erkeklerde saç kayıplarının dökülmesinin tipleri ve sınıflaması: Bu sınıflamaların dışında saç dökülmeleri olabilir. Hafif derece kayıp ön saç çizgisinden başlar tip 1 ve tip 2. Orta derece kayıp üstlerden tepeye doğru ilerler tip 3 tip 4 ve tip 5. İleri derece kayıp tepeden arkaya doğru iner tip 6 ve tip 7. Erkeklerde tüm saç dökülmesi tiplerinde saç ekimi yapılabilir. Hafif ve orta derecede saç dökülmelerinde 1 seans saç ekimi yeterli sıklık ve kapama sağlar. İleri derecede olan saç kayıplarında 1 seans saç ekimi kişiyi saçsız görünümden kurtarır ve daha iyi bir görünüm sağlar. Kişi tüm sahaların kapatılmasını ve sıklığın artmasını isterse 2-3 seans saç ekimi yapılabilir ifadelerini kullandı.

11 Ara 2020 - 09:06 - Sağlık

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