Finlandiya Büyükelçisi Maki, ATO Başkanı Baran’ı Ziyaret Etti

Finlandiya Büyükelçisi Ari Maki, Büyükelçilik İkinci Kâtibi Timo Sysiö ile birlikte ATO Başkanı Gürsel Baran’ı makamında ziyaret etti. Türkiye ile Finlandiya arasındaki ilişkilerin gelişimine ilişkin bilgi veren Büyükelçi Maki, Türkiye’de 80’i İstanbul’da olmak üzere 150’ye yakın Finlandiyalı şirketin faaliyet gösterdiğini söyledi. Ticari ilişkileri geliştirmek istediklerini bunun için Antalya, İzmir gibi illerin Ticaret Odaları ile de toplantılar gerçekleştirdiklerini anlatan Büyükelçi, Finlandiyalı iş insanlarının ATO üyeleri ile on-line toplantılarla bir araya getirilebileceğini söyledi. Büyükelçi Maki, “Finlandiya, tarım teknolojileri ve akıllı üretim konularında çalışmalar yapıyor. Bu konularda üyelerinizle webinar yaparak, iş birliktelikleri sağlayabiliriz” dedi.

-“FİNLANDİYA İLE 5 MİLYAR DOLAR TİCARET HEDEFİ”

ATO Başkanı Baran da konuşmasında, Türkiye ile Finlandiya arasındaki dış ticaretin 1,2 milyar dolar düzeyinde olduğunu belirterek, bu rakamın artmasına yönelik çalışmalar yapılabileceğini ifade etti. Baran, “Ülkelerimiz arasındaki dış ticaret için 5 milyar dolar düzeyi ulaşılabilir bir hedeftir. ATO olarak bu hedef doğrultusunda üzerimize düşen her türlü görevi yerine getiririz” diye konuştu.

Ankara ekonomisi hakkında bilgi veren Baran, Ankara’nın ticaret, sanayi ve turizmini geliştirmek için yurtdışına direkt uçuşların artmasına yönelik çalışmalar yürüttüklerini ancak pandemi nedeniyle bu girişimlere ara verdiklerini belirtti. Baran, “Pandemi sonrasında Başkent’ten Helsinki’ye direkt uçuş yapılabilmesi için çalışmalar yürüterek, sağlık, kültür ve kongre turizmi ile sanayi potansiyeli konularında Finlandiya’ya şehrimizi tanıtmak istiyoruz” dedi.