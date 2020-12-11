Başkan Altınok’tan piknikçilere 170 bin metrekarelik mesire alanı müjdesi
Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, ilçeye bağlı Kösrelik köyünde bulunan Kösrelik Göleti’nin etrafına 170 bin metrekarelik mesire alanı yapma kararı aldıklarının müjdesini verdi.
Altınok, “ Ankara’mıza yeni bir mesire alanı daha kazandırıyoruz. Kösrelik Göletimizin etrafına vatandaşımızın nefes alacağı, doğa ile iç içe bir piknik alanı oluşturuyoruz. 200 ailemizin aynı anda piknik yapabileceği pergoleler kurarak Kösrelik Mesire Alanımızda konforlu bir ortam sunacağız.” dedi.
ÇALIŞMALAR BAŞLADI
Keçiören Belediyesi, doğaseverleri ve piknik meraklılarını çok sevindirecek olan Kösrelik Göleti Mesire Alanı Projesini hayata geçirmek için düğmeye bastı. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri göl etrafında oluşturulacak olan mesire alanı için iş makineleriyle düzeltme çalışması başlattı.
“YENİ PİKNİK MERKEZİ KÖSRELİK OLACAK”
Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Kösrelik Göleti etrafına yapılacak olan mesire alanının Keçiörenlilerin ve Ankaralıların yeni piknik merkezi olacağını kaydederek, burada yapılacak olan çalışmalara ilişkin şu bilgileri verdi:
“Mesire alanımızda yürüyüş ve bisiklet yolu, 200 adet pergole, çocuk oyun alanı, balık tutma iskelesi yer alacak. Mangal yakmak isteyen vatandaşlarımız için barbekü de koyacağız. Vatandaşımız ailesiyle birlikte buraya gelerek huzurlu bir ortamda hem piknik hem de spor yapabilecek. Şehrin stresli ortamından bir süre uzak durmak isteyen herkes burada kafa dinleyebilecek.''
11 Ara 2020 - 13:00 Ankara/ Keçiören- Belediyeler
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.