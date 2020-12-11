Yağmur Duası (İstiska) Nasıl Yapılır? Peygamberimiz Yağmur Duasını Nasıl Yapardı? 11 Aralık günü cuma namazının ardından edilecek yağmur duası ile ilgili ayrıntılar vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Peygamberimizin bizzat kendisinin de ettiği ve İslam dininde sünnet olan yağmur duasının nasıl yapılacağı merak konusu olmaya devam ediyor. Yağmur duasından sonra okunacak hutbenin de araştırıldığı dua kuraklık dönemlerine özgüdür.

Yağmur duasında okunacak dualar, kılınacak namaz ve öncesi ile sonrasında gerçekleştirilmesi gereken ibadetler merak ediliyor. 11 Aralık günü okunacak yağmur duasını araştıran vatandaşlar peygamberimizin nasıl yağmur duası yaptığını da araştırıyorlar.