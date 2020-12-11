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- 11 Ara 2020 - 15:07 G: 11 Ara 2020 - 15:16

Yağmur Duası (İstiska) Nasıl Yapılır? Peygamberimiz Yağmur Duasını Nasıl Yapardı?

İslam dininin çok eski dönemlerinden bu yana yapılan yağmur duası merak ediliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından bugün kılınacak cuma namazının ardından vatandaşların davet edildiği yağmur duası hakkında ayrıntılar merak ediliyor. Türkiye’de iklim değişikliği sebebi ile mevsim yağmurlarının yağmadığı bugünlerde Diyanet İşleri Başkanlığı yağmur duası yapılacağını açıkladı.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri

Yağmur Duası (İstiska) Nasıl Yapılır? Peygamberimiz Yağmur Duasını Nasıl Yapardı? 11 Aralık günü cuma namazının ardından edilecek yağmur duası ile ilgili ayrıntılar vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Peygamberimizin bizzat kendisinin de ettiği ve İslam dininde sünnet olan yağmur duasının nasıl yapılacağı merak konusu olmaya devam ediyor. Yağmur duasından sonra okunacak hutbenin de araştırıldığı dua kuraklık dönemlerine özgüdür.

Yağmur duasında okunacak dualar, kılınacak namaz ve öncesi ile sonrasında gerçekleştirilmesi gereken ibadetler merak ediliyor. 11 Aralık günü okunacak yağmur duasını araştıran vatandaşlar peygamberimizin nasıl yağmur duası yaptığını da araştırıyorlar.

11 Ara 2020 - 15:07 - Yaşam

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