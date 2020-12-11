Serdar Ortaç’ın Sevgilisi Seçil Gür Ne Mezunu, Nereli? Seçil Gür’ün Doğduğu Yeri Duyanlar Çok Şaşırıyor...
Ünlü popçu Serdar Ortaç’ın sevgilisi Seçil Gür son günlerde magazin dünyasının en çok konuşulan isimlerinden biri olmaya devam ediyor. Serdar Ortaç ile sevgili olduktan sonra sık sık gündemde yer almaya başlayan Seçil Gür hakkında birçok ayrıntı merak ediliyor.
Serdar Ortaç’ın Sevgilisi Seçil Gür Ne Mezunu, Nereli? Seçil Gür’ün Doğduğu Yeri Duyanlar Çok Şaşırıyor... Serdar Ortaç ile ilişki yaşadığı ortaya çıktıktan sonra magazin dünyasında sık konuşulan isimlerden biri haline gelen Seçil Gür geçtiğimiz gün sevgilisi ile çektiği video ile sosyal medyanın gündemine düştü.
Serdar Ortaç’a beni ne kadar seviyorsun diye sorduğu videoyu sosyal medyada paylaşan ünlü isim aldığı cevap ile en çok konuşulan isimlerden biri oldu. Şarkıcı Seçil Gür paylaşımları ile olduğu gibi müzik kariyeri ile de son dönemlerde sürekli gündeme gelmeye başladı. Hem müzik çalışmaları hem de özel hayatı ile konuşulan Seçil Gür hakkındaki ayrıntılar ise birçok kişi tarafından merak ediliyor.
11 Ara 2020 - 15:17 - Biyografi
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.