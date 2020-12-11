Serdar Ortaç’ın Sevgilisi Seçil Gür Ne Mezunu, Nereli? Seçil Gür’ün Doğduğu Yeri Duyanlar Çok Şaşırıyor... Serdar Ortaç ile ilişki yaşadığı ortaya çıktıktan sonra magazin dünyasında sık konuşulan isimlerden biri haline gelen Seçil Gür geçtiğimiz gün sevgilisi ile çektiği video ile sosyal medyanın gündemine düştü.

Serdar Ortaç’a beni ne kadar seviyorsun diye sorduğu videoyu sosyal medyada paylaşan ünlü isim aldığı cevap ile en çok konuşulan isimlerden biri oldu. Şarkıcı Seçil Gür paylaşımları ile olduğu gibi müzik kariyeri ile de son dönemlerde sürekli gündeme gelmeye başladı. Hem müzik çalışmaları hem de özel hayatı ile konuşulan Seçil Gür hakkındaki ayrıntılar ise birçok kişi tarafından merak ediliyor.