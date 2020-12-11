O Ses Rap Programı Başvuru Ekranı! O Ses Rap Başvurusu Nasıl Yapılır?
Türkiye’nin ünlü televizyoncusu Acun Ilıcalı’nın kendi kanalı olan TV8’de uzun zaman ekrana gelen O Ses Türkiye programı farklı bir versiyonu ile ekrana gelecek. Rap türünde şarkı söyleyecek yarışmacıların katılacağı yeni versiyon program O Ses Rap ile ilgili ayrıntılar ise merak edildi. Acun Medya yakında ekrana gelmesi planlanan O Ses Rap programı için başvuruların başladığını açıkladı. Programa başvuruların nasıl gerçekleştirileceği ise merak konusu olmaya devam ediyor.
O Ses Rap Programı Başvuru Ekranı! O Ses Rap Başvurusu Nasıl Yapılır? Ekrana getirdiği birçok program ve yeni projesi ile adından sık sık bahsettiren Acun Ilıcalı yeni programı O Ses Rap’in duyurusunu yaptı. Ünlü televizyoncunun yeni sezonda TV8 ekranlarında yayınlanmayı planladığı O Ses Rap programı ile ilgili ayrıntılar ise merak edildi. Bu sezon O Ses Türkiye programının ekrana gelmeyeceğinin açıklanmasının ardından yeni versiyon olan O Ses Rap ile ilgili açıklama yapılması ise izleyicileri şaşırttı.
O Ses Rap Programı Başvuruları Nasıl Yapılıyor?
O Ses Rap programının yeni sezonda TV8 ekranlarına geleceğinin açıklanmasının ardından başvuruların başladığı da belirtildi. Rap müzik konusunda yetenekli olduğunu düşünen ve başvuru yapmak isteyen kişiler ise nasıl başvuru yapıldığını araştırmaya devam ediyor.
O Ses Rap programının başvuruları pandemi süreci sebebi ile online olarak gerçekleştirilecek. Başvuru yapmak isteyen kişiler www.tv8basvuru.com adresi üzerinden form dolduracaklar. Online olarak yapılacak başvuruların ne zaman sonuçlanacağı ise henüz belli değil.
11 Ara 2020 - 15:24 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.