O Ses Rap Programı Başvuru Ekranı! O Ses Rap Başvurusu Nasıl Yapılır? Ekrana getirdiği birçok program ve yeni projesi ile adından sık sık bahsettiren Acun Ilıcalı yeni programı O Ses Rap’in duyurusunu yaptı. Ünlü televizyoncunun yeni sezonda TV8 ekranlarında yayınlanmayı planladığı O Ses Rap programı ile ilgili ayrıntılar ise merak edildi. Bu sezon O Ses Türkiye programının ekrana gelmeyeceğinin açıklanmasının ardından yeni versiyon olan O Ses Rap ile ilgili açıklama yapılması ise izleyicileri şaşırttı.

O Ses Rap Programı Başvuruları Nasıl Yapılıyor?



O Ses Rap programının yeni sezonda TV8 ekranlarına geleceğinin açıklanmasının ardından başvuruların başladığı da belirtildi. Rap müzik konusunda yetenekli olduğunu düşünen ve başvuru yapmak isteyen kişiler ise nasıl başvuru yapıldığını araştırmaya devam ediyor.



O Ses Rap programının başvuruları pandemi süreci sebebi ile online olarak gerçekleştirilecek. Başvuru yapmak isteyen kişiler www.tv8basvuru.com adresi üzerinden form dolduracaklar. Online olarak yapılacak başvuruların ne zaman sonuçlanacağı ise henüz belli değil.