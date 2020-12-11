Eve Misafir Almak Yasak Mı? Akrabaya Gitmek Yasaklandı Mı? Dünyada Covid-19’un küresel bir salgın olduğunun açıklanmasından bu yana devam eden aşı çalışmalarında olumlu gelişmeler yaşanmasına ve aşı uygulamalarına başlanmasına rağmen Covid-19 vaka sayısı artmaya devam ediyor. Dünya Sağlık Örgütü’nün de belirttiği üzere aşı çalışmalarının tek başına yeterli olmamasından kaynaklı yeni önlem kararları alınmaya ve uygulanmaya devam ediyor.

Covid-19 salgınının kış aylarının gelmesi ile beraber Türkiye’de de vaka sayılarında ciddi bir artışın yaşanması ile 30 kasımda yapılan kabine toplantısı ile yeni önlem kararları alındı. Kafe ve restoranların kapatılması, sokağa çıkma yasağının kapsamının genişletilmesi, kültür ve spor mekanlarının kapatılmasının yanı sıra ev içinde yapılan toplu etkinliklerle ilgili de yeni düzenlemeler söz konusu oldu. Alınan son kararlardan sonra vatandaşlar eve misafir almanın ve akraba ziyaretine gitmenin yasak olup olmadığını merak etmeye başladı.