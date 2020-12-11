Evde Yılbaşı Kutlamak Yasak Mı? Yılbaşı kutlamaları Yasaklandı Mı? 2002 yılında tüm dünyada etkisini gösteren Covid-19 salgınının Yılbaşı kutlamaları üzerinde nasıl bir etkisi olacağı merak konusu oldu.

Covid-19 vaka sayılarının artması ile kasım ayından bu yana tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de yeni önlem kararları alınmaya devam ediyor. En son 30 kasım tarihinde yapılan kabine toplantısı ile alınan önlem kararlarında sokağa çıkma yasağı getirilmiş, evlerde toplu etkinlikler yasaklanmış ve birçok işletme kapatılmıştı. Bu kararların Yılbaşı gecesi nasıl uygulanacağı ise merak ediliyor. Bu yıl perşembe gününe denk gelen Yılbaşı’nda sokağa çıkma yasağının olup olmayacağı, kutlama yapılıp yapılamayacağı vatandaşlar tarafından araştırılmaya devam ediliyor.