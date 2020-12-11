Evde Yılbaşı Kutlamak Yasak Mı? Yılbaşı Kutlamaları Yasaklandı Mı?
2020 yılının son ayına girilmesinden bu yana Yılbaşı kutlamaları ile ilgili birçok ayrıntı merak ediliyor. Her yıl coşku ile beklenen Yılbaşı ile ilgili bu yıl ise daha farklı sorular gündeme geliyor. Her yıl Yılbaşı rezervasyonları için araştırma yapan vatandaşlar bu yıl Yılbaşı’nda kutlama yapılıp yapılamayacağını, sokağa çıkma yasağının olup olmayacağını merak ediyor.
Evde Yılbaşı Kutlamak Yasak Mı? Yılbaşı kutlamaları Yasaklandı Mı? 2002 yılında tüm dünyada etkisini gösteren Covid-19 salgınının Yılbaşı kutlamaları üzerinde nasıl bir etkisi olacağı merak konusu oldu.
Covid-19 vaka sayılarının artması ile kasım ayından bu yana tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de yeni önlem kararları alınmaya devam ediyor. En son 30 kasım tarihinde yapılan kabine toplantısı ile alınan önlem kararlarında sokağa çıkma yasağı getirilmiş, evlerde toplu etkinlikler yasaklanmış ve birçok işletme kapatılmıştı. Bu kararların Yılbaşı gecesi nasıl uygulanacağı ise merak ediliyor. Bu yıl perşembe gününe denk gelen Yılbaşı’nda sokağa çıkma yasağının olup olmayacağı, kutlama yapılıp yapılamayacağı vatandaşlar tarafından araştırılmaya devam ediliyor.
11 Ara 2020 - 16:11 - Gündem
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.