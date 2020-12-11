Yılbaşında Kaç Gün Sokağa Çıkma Yasağı Var? Yılbaşı Tatili 4 Gün mü, Ne Zaman Başlıyor, Ne Zaman Bitiyor? 2019 yılının sonundan bu yana tüm dünyada etkisini gösteren ve vaka sayısındaki artışın devam ettiği Covid-19 salgını sebebi ile birçok önlem uygulanıyor. Salgının ikinci dalgasının etkisini göstermeye başlaması ve kış aylarının gelmesi ile beraber yükselişe geçen vaka ve ölüm sayılarını azaltmak ve sosyal izolasyonu sağlamak için tüm dünyada ek tedbir kararları alındı. Türkiye’de de alınan son tedbirler ile sokağa çıkma yasağı getirildi. Sokağa çıkma yasağının ve ev kutlamalarının yasaklanması ile Yılbaşı’nın nasıl geçeceği de merak konusu oldu.

Bu yıl 31 aralık günü perşembe gününe denk geliyor. Bilindiği gibi Türkiye’de hafta içi günlerde saat 21.00 ile 05.00 arasında ve hafta sonu günlerde tam gün kesintisiz sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. 1 ocak cuma günü ise resmi tatil vatandaşlar cuma gününün resmi tatil olmasından dolayı hafta sonu ile Yılbaşı tatilinin birleştirilip birleştirilmeyeceğini ve sokağa çıkma yasağının kaç güne çıkacağını merak ediyor.