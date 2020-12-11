Karneler Ne Zaman Dağıtılacak? 4 Ocak 2021 Okullar Açılıyor Mu? 2020 yılında pandemi sürecinin başlaması ile beraber geçtiğimiz bahar aylarında tüm eğitim kurumlarında online eğitim süreci başlamıştı. Yaz ayları ile beraber normalleşme sürecine girilmesi sonucunda güz döneminde eğitim kurumlarında aşamalı olarak yüz yüze eğitim için adımlar atılmaya başlandı. Ancak kış aylarının gelmesi ve Covid-19 salgınında ikinci dalganın başlaması ile beraber vaka sayılarında yeniden yükseliş meydana geldi ve tüm eğitim kurumlarında yeniden online eğitime geçiş yapıldı.

Türkiye’de birçok önlem kararının uygulanmaya devam edildiği bu süreçte veliler ve öğrenciler ise yeniden ne zaman yüz yüze eğitimin başlayacağını merak ediyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yüz yüze eğitim tarihi ve karne gününe dair yeni açıklamalarda bulundu. Bakan Selçuk yüz yüze eğitim için muhtemel tarihi açıklamakla beraber karneleri çocuklara elden vermek istediklerini de açıkladı. Açıklamalar üzerine yarıyıl tatili ve yüz yüze eğitim sürecinin ayrıntıları vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı.