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- 11 Ara 2020 - 18:30 G: 11 Ara 2020 - 18:40

Karneler Ne Zaman Dağıtılacak? 4 Ocak 2021 Okullar Açılıyor Mu?

2020-2021 yılında güz döneminde yüz yüze eğitime aşamalı olarak başladığı tarihlerde vaka sayılarında ani bir yükseliş yaşanması ile beraber tüm eğitim kurumalarında yeniden online eğitime geçilmişti. Vaka sayılarını düşürmek ve sosyal izolasyonu sağlamak için önlem kararlarının uygulanmaya devam ettiği bu süreçte öğrenciler ve veliler ise yeniden yüz yüze eğitimin ne zaman başlayacağını ve yarıyılın ne zaman biteceğini merak ediyor.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri

Karneler Ne Zaman Dağıtılacak? 4 Ocak 2021 Okullar Açılıyor Mu? 2020 yılında pandemi sürecinin başlaması ile beraber geçtiğimiz bahar aylarında tüm eğitim kurumlarında online eğitim süreci başlamıştı. Yaz ayları ile beraber normalleşme sürecine girilmesi sonucunda güz döneminde eğitim kurumlarında aşamalı olarak yüz yüze eğitim için adımlar atılmaya başlandı. Ancak kış aylarının gelmesi ve Covid-19 salgınında ikinci dalganın başlaması ile beraber vaka sayılarında yeniden yükseliş meydana geldi ve tüm eğitim kurumlarında yeniden online eğitime geçiş yapıldı.

Türkiye’de birçok önlem kararının uygulanmaya devam edildiği bu süreçte veliler ve öğrenciler ise yeniden ne zaman yüz yüze eğitimin başlayacağını merak ediyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yüz yüze eğitim tarihi ve karne gününe dair yeni açıklamalarda bulundu. Bakan Selçuk yüz yüze eğitim için muhtemel tarihi açıklamakla beraber karneleri çocuklara elden vermek istediklerini de açıkladı. Açıklamalar üzerine yarıyıl tatili ve yüz yüze eğitim sürecinin ayrıntıları vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı.

11 Ara 2020 - 18:30 - Eğitim

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