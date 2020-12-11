İsrail Takımları Neden Avrupa Kupalarında Oynuyor?
Sivasspor ile Maccabi Tel Aviv karşılaşması sonrası Sivasspor’un döneceği sırada havalimanında mahsur kaldığı gündeme bomba gibi düştü. İsrail’in yetkilileri tarafından geçişi izin verilmeyen Sivasspor, Maccabi Tel Aviv tarafından 1-0 yenildi. Sivasspor ekibi maçtan sonra tekrardan dönemeye hazırlanırlarken havalimanında mahsur kaldı. Binlerce kişi İsrail takımının neden UEFA Avrupa Liginde oynuyor soruları sorulmaya başlandı. İşte haberin tüm detayları…
İsrail Takımları Neden Avrupa Kupalarında Oynuyor? Yaşanan bu olaydan sonra Sivasspor kulübü tarafından sosyal medyada paylaşım yapıldı. Yapılan açıklamada Maccabi Tel Aviv maçından sonra dönüş esnasında yaşadıkları olayı anlatarak İsrail’in yetkilileri geçişlerde zorluk çıkarttığı paylaşıldı. İsrail Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lior Haitat’dan da kısa sürede açıklama geldi.
Lior Haitat, Sivasspor’un havalimanına geç geldiğini ve bu yüzden bekletildiklerini belirtti. İsrail havalimanında gece 1 ila 5 arasında yaşanan ses kirliliği yüzünden uçuşların yapılmadığı açıklandı. Sivasspor takımının uçağa bindiği sırada uçağın kalkışına izin verilmediği açıklanmıştı. Bu nedenle İsrail Dışişleri Bakanlığı Sözcüsünün söyledikleri gerçek ile alakalı olmadığı iddia edildi.
Sivasspor Kulübünden yapılan açıklamalarda "İsrail'de neler yaşandı" çerçevesi altında Sivasspor'un, UEFA Avrupa Ligi I Grubu 6. hafta maçında Maccabi Tel-Aviv ile oynadığı karşılaşmanın ardından Tel Aviv Ben Gurion Uluslararası Havalimanı'na giriş yaptığı söylendi. 46 kişilik bir ekibin havalimanında tek kişi tarafından incelendiğini bu durumun da yavaş yapıldığı iddia edildi.
11 Ara 2020 - 19:06 - Spor
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.