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- 11 Ara 2020 - 20:06 G: 11 Ara 2020 - 20:12

2021 yılı bütçesi TBMM Genel Kurulu'nda Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan konuşma yaptı

TBMM Genel Kurulu’nda, 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin maddelerinin görüşmeleri sürüyor. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, görüşmelere katılarak konuşma yaptı.

TBMM Genel Kurulu’nda, 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin maddelerinin görüşmeleri sürüyor. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, görüşmelere katılarak konuşma yaptı.

TBMM Genel Kurulu’nda, 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin maddelerinin görüşmeleri sürüyor. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, görüşmelere katılarak konuşma yaptı.

11 Ara 2020 - 20:06 AA Ankara- Siyaset

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