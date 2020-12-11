Haberler Ankara Haberler Ankara
- 11 Ara 2020 - 20:23 G: 11 Ara 2020 - 20:32

11 Aralık Türkiye koronavirüs tablosu! Ankara’da vaka sayısı kaç oldu?

Türkiye'de son 24 saatte 208 bin 873 Kovid-19 testi yapıldı, 32 bin 106 kişinin testi pozitif çıktı, 226 kişi hayatını kaybetti.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri

Türkiye'de son 24 saatte 208 bin 873 Kovid-19 testi yapıldı, 32 bin 106 kişinin testi pozitif çıktı, 226 kişi hayatını kaybetti.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Güncel verilere göre, son 24 saatte 208 bin 873 Kovid-19 testi yapıldı, 32 bin 106 kişinin testi pozitif çıktı, hasta sayısı 5 bin 607 olarak kayda geçti.

Son 24 saatte 226 kişi hayatını kaybetti, 5 bin 516 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 458 bin 109'a çıktı.

Toplam test sayısı 20 milyon 709 bin 452'ye ulaştı. Vaka sayısı 1 milyon 780 bin 673, vefat sayısı 15 bin 977, ağır hasta sayısı 5 bin 952 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,1, yatak doluluk oranı yüzde 55,1, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 72,1, ventilatör doluluk oranı yüzde 41,7, ortalama temaslı tespit süresi 10 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,9 olarak kayıtlara geçti. 

- "Ağır hasta sayısının artış hızı durağana yaklaştı"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, verilere ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu bilgileri verdi:

"Bugün tespit edilen 5 bin 607 yeni hastamız var. Ağır hasta sayısının artış hızı durağana yaklaştı. Tedbirlere kararlılıkla uymak zorundayız. Aşı uygulanıp etkisini gösterene kadar ısrarla kendimizi ve sevdiklerimizi koruyalım. Bu hepimizin ortak sorumluluğu."

11 Ara 2020 - 20:23 AA Ankara- Sağlık

# ANKARA CORONAVİRÜS HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Ankara’da Sokağa Çıkma Yasağında Hastaneler Açık Mı? mask
Ankara’da Sokağa Çıkma Yasağında Hastaneler Açık Mı?
Ankara’da Hafta Sonu Yasağında Hastaneye Nasıl Gidilir? mask
Ankara’da Hafta Sonu Yasağında Hastaneye Nasıl Gidilir?
Koronavirüs Aşısının Fiyatı Ne Kadar Olacak? Türkiye'de İlk Aşı Ne Zaman Yapılacak? mask
Koronavirüs Aşısının Fiyatı Ne Kadar Olacak? Türkiye'de İlk Aşı Ne Zaman Yapılacak?
Aşı Vurulanlar Maske Kullanacak Mı? Milyonlarca Kişinin Merak Ettiği Soru Sonunda Yanıtlandı! mask
Aşı Vurulanlar Maske Kullanacak Mı? Milyonlarca Kişinin Merak Ettiği Soru Sonunda Yanıtlandı!
Hafta Sonu Alkol Satışı Yasak Mı? Ankara’da Tekel Bayileri Kapalı Mı? mask
Hafta Sonu Alkol Satışı Yasak Mı? Ankara’da Tekel Bayileri Kapalı Mı?
Koronavirüste son durum! Dünya genelinde vaka sayısı ve can kaybı kaç oldu? 10 Aralık 2020 mask
Koronavirüste son durum! Dünya genelinde vaka sayısı ve can kaybı kaç oldu? 10 Aralık 2020
Koronavirüs Tehlikesi Tehlike Çanlarını Çalıyor! Sağlık Bakanı Koca Aşı Açıklamasını Yaptı! “Kimseye Muhtaç Olmayacağız!” mask
Koronavirüs Tehlikesi Tehlike Çanlarını Çalıyor! Sağlık Bakanı Koca Aşı Açıklamasını Yaptı! “Kimseye Muhtaç Olmayacağız!”
Koronavirüs Hastaları İçin Bir İlk! O Test Sayesinde Hastanın Durumu Daha Net Olacak! mask
Koronavirüs Hastaları İçin Bir İlk! O Test Sayesinde Hastanın Durumu Daha Net Olacak!
Koronavirüs Önlemlerine Son Dakika Uyarısı! 14 Gün Karantina Geliyor! mask
Koronavirüs Önlemlerine Son Dakika Uyarısı! 14 Gün Karantina Geliyor!
Çin Aşısının İlk Sonucu Verildi! Türkiye'de Sipariş Etmişti... Sonuçlar Şok Edecek! mask
Çin Aşısının İlk Sonucu Verildi! Türkiye'de Sipariş Etmişti... Sonuçlar Şok Edecek!
# SAĞLIK HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Pandemi döneminde kadın hastalıklarına dikkat! mask
Pandemi döneminde kadın hastalıklarına dikkat!
Psikolojik Problemler Saçları Döküyor! mask
Psikolojik Problemler Saçları Döküyor!
Koronavirüs Aşısının Fiyatı Ne Kadar Olacak? Türkiye'de İlk Aşı Ne Zaman Yapılacak? mask
Koronavirüs Aşısının Fiyatı Ne Kadar Olacak? Türkiye'de İlk Aşı Ne Zaman Yapılacak?
Aşı Vurulanlar Maske Kullanacak Mı? Milyonlarca Kişinin Merak Ettiği Soru Sonunda Yanıtlandı! mask
Aşı Vurulanlar Maske Kullanacak Mı? Milyonlarca Kişinin Merak Ettiği Soru Sonunda Yanıtlandı!
Koronavirüs Aşısı İçin Alkol Uyarısı! Sputnik V Açıklamalarıyla Gündeme Oturdu! Aşı Vurulmadan 14 Gün Önce Alkol... mask
Koronavirüs Aşısı İçin Alkol Uyarısı! Sputnik V Açıklamalarıyla Gündeme Oturdu! Aşı Vurulmadan 14 Gün Önce Alkol...
PCR Testi Nedir? PCR Testi Nasıl, Nerede Yapılır? mask
PCR Testi Nedir? PCR Testi Nasıl, Nerede Yapılır?
Korona Aşısı Zorunlu Mu Olacak? Hamileler ve 18 Yaş Altı Aşı Olacak Mı? mask
Korona Aşısı Zorunlu Mu Olacak? Hamileler ve 18 Yaş Altı Aşı Olacak Mı?
Kovid-19 hastaları yaşadıklarını anlatıyor: "Ölüm saatlik aklınızda oluyor" mask
Kovid-19 hastaları yaşadıklarını anlatıyor: "Ölüm saatlik aklınızda oluyor"
Yurtdışına Çıkacak Olanlar Kaç Saat Önceden PCR Testi Yaptırabilir? mask
Yurtdışına Çıkacak Olanlar Kaç Saat Önceden PCR Testi Yaptırabilir?
Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 48 milyonu geçti mask
Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 48 milyonu geçti
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
11 Aralık Türkiye koronavirüs tablosu! Ankara’da vaka sayısı kaç oldu? mask
11 Aralık Türkiye koronavirüs tablosu! Ankara’da vaka sayısı kaç oldu?
2021 yılı bütçesi TBMM Genel Kurulu'nda Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan konuşma yaptı mask
2021 yılı bütçesi TBMM Genel Kurulu'nda Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan konuşma yaptı
İsrail Takımları Neden Avrupa Kupalarında Oynuyor? mask
İsrail Takımları Neden Avrupa Kupalarında Oynuyor?
Milyonların Merakı Son Buldu! Çağatay Ulusoy Yıllar Sonra Ekrana Döndü, Partneri Belli Oldu! O Güzel Oyuncuyla Deprem Etkisi Yaratacak! mask
Milyonların Merakı Son Buldu! Çağatay Ulusoy Yıllar Sonra Ekrana Döndü, Partneri Belli Oldu! O Güzel Oyuncuyla Deprem Etkisi Yaratacak!
Hadise'den Milyonlarca Kişiye O Kötü Haberi Verdi! İddiaları Doğruladı... Artık O İsimler Yan Yana Bile Gelemeyecek! mask
Hadise'den Milyonlarca Kişiye O Kötü Haberi Verdi! İddiaları Doğruladı... Artık O İsimler Yan Yana Bile Gelemeyecek!
Karneler Ne Zaman Dağıtılacak? 4 Ocak 2021 Okullar Açılıyor Mu? mask
Karneler Ne Zaman Dağıtılacak? 4 Ocak 2021 Okullar Açılıyor Mu?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL