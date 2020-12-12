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- 12 Ara 2020 - 11:57 G: 12 Ara 2020 - 12:10

Ankara Çankaya maskesini kendi üretiyor 

Çankaya Belediyesi, korona virüs pandemisinde vatandaşlara dağıttığı maskeyi kendi atölyesinde üretiyor. Beysukent Çankaya Evi’ne kurduğu üretim atölyesinde 500 bin maske üretti. 

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri

Sosyal belediyeciliğin marka ismi Çankaya Belediyesi örnek bir projeye daha imza attı. Belediye, korona virüsle mücadele kapsamında vatandaşlara dağıttığı maskeleri kendi atölyesinde üretiyor. Çankaya Evleri kurslarında eğitmen olarak görev yapan 15 kişiden oluşan ekip, Beysukent Çankaya Evi’ne kurulan üretim bandında günlük 3 bin 500 adet maske üretiyor. Maskeler, esnafa, işlemleri için belediyeye gelen ve yanında maske bulunmayan vatandaşlar ile pazaryerlerinde dağıtılıyor.   

Maske üretimi yapılan Beysukent Çankaya Evi’nde her gün düzenli olarak dezenfeksiyon yapılıyor. Personelin ilk girişte ateş ölçümü yapılan Çankaya Evi’nde, saat başı üretim makineleri sabunlu bezlerle siliniyor, tüm kullanım alanları dezenfektan ile temizleniyor. 

Zorunlu hale gelen maske kullanımında ihtiyacı karşılamak için maske üretimi yapmaya başladıklarını belirten Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, “Beysukent Çankaya Evimizi maske üretim yeri olarak belirledik. Çankaya Evlerimizde eğitmen olarak görev yapan personelimiz, belediyeye gelen ve yanında maskesi bulunmayan vatandaşlarımıza, vatandaşla birebir temas halinde bulunan taksi, kuaför ve berber esnafımıza, ibadethanelere ve 65 yaş ve üstü vatandaşlarımıza dağıttığımız maskeleri üretiyor.  Şu an için günlük 3 bin 500 adet üretiyoruz. Belediyemize işlemleri için gelen hiçbir vatandaşımızı maskesiz almıyoruz. Maskesi yoksa biz veriyoruz. Ben vatandaşlarımıza mecbur kalmadıkça evden çıkmamaları, çıktıkları takdirde maske ve mesafe kuralına mutlaka uymalarını tekrar hatırlatmak istiyorum” diye konuştu. 

12 Ara 2020 - 11:57 Ankara/ Çankaya- Belediyeler

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