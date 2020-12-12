Hakan Taşıyan Kimdir? Hastalığı Ne? İşte Hakan Taşıyan Hakkında Son Durum... Arabesk müziğin ünlü isimlerinden Hakan Taşıyan geçtiğimiz haftalarda organ nakline ihtiyacı olduğuna dair haberlerle gündeme gelmişti. Ankara Devlet Hastanesi’nde tedavisi devam eden Taşıyan’ın sağlık durumunda yaşanan değişiklikler hayranları tarafından merak ediliyor. 90’lı yılların popüler isimlerinden Hakan Taşıyan, yaşadığı organ yetmezliği sebebi ile konuşma zorlukları da çekmeye başlamıştı. Hastalığının duyulmasının ardından açıklama yapan ünlü şarkıcının yorgun hali de sevenlerinin gözünden kaçamadı. Hakan Taşıyan’ın hastalığı, tedavi süreci ve sağlık durumunun nasıl gittiği merak ediliyor.

Hakan Taşıyan’a Ailesinden Organ Nakli Yapılacak



Hakan Taşıyan’ın uzun süredir yaşadığı organ yetmezliği hastalığının ayağında yaşadığı uyuşmalar ile ortaya çıktığı ve hastalığını öğrendikten sonra Ankara Şehir Hastanesi’nde tedavi görmeye başladığı biliniyor. Hakan Taşıyan’ın karaciğer ve böbrek nakline ihtiyacı olduğu da bir süre önce açıklanmıştı. Birçok ünlü isimden ve ailesinden destek gören Taşıyan’a organ bulundu. Hakan Taşıyan’a gerekli olan karaciğer ve böbreği kız kardeşi ve oğlunun vereceği ortaya çıktı. Bununla beraber Hakan Taşıyan’ın menajeri Hakan Yılmaz konu ile ilgili açıklama yaptı.