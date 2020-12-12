Hakan Taşıyan Kimdir? Hastalığı Ne? İşte Hakan Taşıyan Hakkında Son Durum
90’lı yılların popüler isimlerinden Hakan Taşıyan son günlerde sağlık sorunları ile sık sık gündeme gelmeye başladı. Organ yetmezliği hastalığına yakalanan Hakan Taşıyan, sosyal medyada da en çok konuşulan isimlerden oldu. Sağlık durumunun kötüye gittiği bilinen ünlü ismin hem maddi hem de manevi desteğe ihtiyacı olduğu biliniyor.
Hakan Taşıyan Kimdir? Hastalığı Ne? İşte Hakan Taşıyan Hakkında Son Durum... Arabesk müziğin ünlü isimlerinden Hakan Taşıyan geçtiğimiz haftalarda organ nakline ihtiyacı olduğuna dair haberlerle gündeme gelmişti. Ankara Devlet Hastanesi’nde tedavisi devam eden Taşıyan’ın sağlık durumunda yaşanan değişiklikler hayranları tarafından merak ediliyor. 90’lı yılların popüler isimlerinden Hakan Taşıyan, yaşadığı organ yetmezliği sebebi ile konuşma zorlukları da çekmeye başlamıştı. Hastalığının duyulmasının ardından açıklama yapan ünlü şarkıcının yorgun hali de sevenlerinin gözünden kaçamadı. Hakan Taşıyan’ın hastalığı, tedavi süreci ve sağlık durumunun nasıl gittiği merak ediliyor.
Hakan Taşıyan’a Ailesinden Organ Nakli Yapılacak
Hakan Taşıyan’ın uzun süredir yaşadığı organ yetmezliği hastalığının ayağında yaşadığı uyuşmalar ile ortaya çıktığı ve hastalığını öğrendikten sonra Ankara Şehir Hastanesi’nde tedavi görmeye başladığı biliniyor. Hakan Taşıyan’ın karaciğer ve böbrek nakline ihtiyacı olduğu da bir süre önce açıklanmıştı. Birçok ünlü isimden ve ailesinden destek gören Taşıyan’a organ bulundu. Hakan Taşıyan’a gerekli olan karaciğer ve böbreği kız kardeşi ve oğlunun vereceği ortaya çıktı. Bununla beraber Hakan Taşıyan’ın menajeri Hakan Yılmaz konu ile ilgili açıklama yaptı.
12 Ara 2020 - 16:39 - Biyografi
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.