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12 Ara 2020 - 19:50

Spor Toto - CSM Bükreş: 33 - 27

Spor Toto Hentbol Takımı, EHF Erkekler Avrupa Kupası 3. Tur mücadelesinin ilk maçında Romanya ekibi CSM Bükreş ile karşılaştı. CSM Bükreş oyuncusu Viorel Fotache (15) rakibi ile mücadele etti.