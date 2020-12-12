12 Ara 2020 - 20:02 Güncelleme: 12 Ara 2020 - 20:03
Ünlü sanatçı Fatma Girik'e doğum günü sürprizi
78 yaşına giren Türk sinemasının unutulmaz ismi Girik'e çiçek takdim etti.
Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, ilçede yaşamını sürdüren ünlü sinema sanatçısı Fatma Girik'i ziyaret ederek, doğum gününü kutladı. Ünlü sanatçıya Torba Mahallesi'ndeki evinde sürpriz bir ziyarette bulunan Belediye Başkanı Aras, Girik'in doğum gününü kutladı.
Aras, 78 yaşına giren Türk sinemasının unutulmaz ismi Girik'e çiçek takdim etti. Aras'ın ziyaretinde Belediye Başkan Yardımcısı Emel Çakaloğlu ve Torba Mahallesi Muhtarı Suat Kaya da yer aldı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.