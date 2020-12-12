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- 12 Ara 2020 - 21:55 G: 12 Ara 2020 - 21:57

2021 yılı bütçesi TBMM Genel Kurulu'nda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca konuşma yaptı

TBMM Genel Kurulu’nda, 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin maddelerinin görüşmeleri sürüyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca görüşmelere katılarak konuşma yaptı.

TBMM Genel Kurulu’nda, 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin maddelerinin görüşmeleri sürüyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca görüşmelere katılarak konuşma yaptı.

12 Ara 2020 - 21:55 AA Ankara- Siyaset

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