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- 13 Ara 2020 - 10:38 G: 13 Ara 2020 - 10:46

Ankara Çankaya’da 5 bin haneye meyve yardımı

Alper Taşdelen: “Üreticimizden aracısız temin ettiğimiz kivi, mandalina ve limonu Çankayalı komşularımıza dağıttık. Hem ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza hem de büyük sıkıntıya giren çiftçimize destek olduk.”   

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri

Sosyal belediyeciliğin bir örneğini daha uygulayan Çankaya Belediyesi, üreticiden doğrudan temin ettiği 40 ton kışlık meyveyi dar gelirli vatandaşlara dağıttı. Sosyal yardımlarına devam eden Çankaya Belediyesi 5.300 hanenin daha kapısını çaldı. 

Çankaya Belediyesi, üreticiden aracısız temiz ettiği C vitamini deposu kışlık meyveleri, ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırdı. Pandeminin neden olduğu ekonomik güçlüklere karşı dayanışma gösteren Çankaya Belediyesi, üreticinin de yüzünü güldürdü. Rize Fındıklı Meci Tarım Kooperatifi’nden kivi, Adana’dan limon ve mandalinayı aracısız temin etti. Çankaya Belediyesi, 5.300 haneye 40 ton kışlık meyve dağıtımını tamamladı. Meyveler, Çankayalı kadınlara ekonomik destek amacıyla satın alınan örgü filelerde sunuldu.  

Pandeminin nedeniyle zor bir ekonomik süreçten geçildiğini kaydeden Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, “Her durumda olduğu gibi pandeminin getirdiği ekonomik sıkıntıya karşı Çankayalı hemşehrilerimizin de zor durumda olan üreticimizin de yanındayız. Üreticimizden aracısız temin ettiğimiz kivi, mandalina ve limonu Çankayalı komşularımıza dağıttık. Hem ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza hem de büyük sıkıntıya giren çiftçimize destek olduk. Daha önce olduğu gibi bu zor günlerde de hem üreticinin hem vatandaşımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Çankaya’da hiç kimse yalnız değildir” diye konuştu.    

13 Ara 2020 - 10:38 Ankara/ Çankaya- Belediyeler

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