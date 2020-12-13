Haberler Ankara Haberler Ankara
- 13 Ara 2020 - 11:32 G: 13 Ara 2020 - 11:33

ASKİ'den atık ve yağmur suyu hatları ile 60 bin ızgara temizliği mesaisi

Başkent’te aşırı yağışlarda yaşanan sel ve su taşkınlarının önüne geçmek için harekete geçen ASKİ Genel Müdürlüğü, tıkanan atık su ve yağmur suyu hatlarını temizliyor. ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, kent genelinde 1 milyon 286 bin metre hattın ve 60 bin ızgaranın temizleneceğini açıkladı. ASKİ ekipleri ilk etapta Sincan, Etimesgut, Keçiören, Pursaklar, Çubuk, Elmadağ ve Beypazarı ilçelerinde hat ve ızgara temizlik çalışmalarına başladı.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri

Kentsel alanlarda yaşanan su baskınlarının önüne geçebilmek amacıyla atık su (kanalizasyon) ve yağmur suyu hatlarını rutin şekilde temizleyen Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü, Başkent genelinde kapsamlı bir temizlik, bakım ve onarım çalışması başlattı.

ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk çalışma kapsamında kum, çakıl, yağ ya da dökülen yapraklar ile tıkanan 1 milyon 286 bin metre hat ile 60 bin ızgaranın temizleneceğini açıkladı.

HEDEF SU TAŞKINLARININ ÖNÜNE GEÇMEK

Kentin atık ve yağmur suyu hatlarının zamanla kum, çakıl, yağ gibi çökelmiş malzeme birikimi ile dolarak çalışamaz duruma geldiğine dikkat çeken Öztürk, “Özellikle sonbahar aylarında ağaçlardan dökülen yapraklarla dolan ızgaralar işlevini yitirdiği için bu mevsimde bu çalışma daha da önem kazanıyor” dedi.

İlk etapta Sincan, Etimesgut, Keçiören, Pursaklar, Çubuk, Elmadağ ve Beypazarı başta olmak üzere 7 ilçede çalışmalara başlayan ASKİ ekipleri; geniş kapsamlı temizlik, bakım ve onarım çalışmalarını 25 ilçenin tamamında gerçekleştirecek. Ekipler, 1 milyon 286 bin metre atık su ve yağmur suyu hattı ile 60 bin ızgara temizliği dışında ayrıca 4 bin kayıp bacayı da yükseltecek.

13 Ara 2020 - 11:32 Ankara- Belediyeler

# ANKARA BELEDİYE HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Ankara Çankaya’da 5 bin haneye meyve yardımı mask
Ankara Çankaya’da 5 bin haneye meyve yardımı
Ankara Yenimahalle’den emekçilere yeni hizmet binası mask
Ankara Yenimahalle’den emekçilere yeni hizmet binası
Ankara Altındağ Belediyesi'nden 146 bin haneye çöp poşeti mask
Ankara Altındağ Belediyesi'nden 146 bin haneye çöp poşeti
Ankara Mamak Belediyesi'nde personele imar mevzuatı anlatıldı mask
Ankara Mamak Belediyesi'nde personele imar mevzuatı anlatıldı
Ankara Büyükşehir Belediyesi, ücretsiz kuduz aşısı seferberliği başlattı mask
Ankara Büyükşehir Belediyesi, ücretsiz kuduz aşısı seferberliği başlattı
Ankara Büyükşehir'den sağlık çalışanları ile hasta ve yakınları için sıcak çorba hizmeti mask
Ankara Büyükşehir'den sağlık çalışanları ile hasta ve yakınları için sıcak çorba hizmeti
Ankara Çankaya maskesini kendi üretiyor  mask
Ankara Çankaya maskesini kendi üretiyor 
Ankara Mamak'ta 743 kaçak yapı yok edildi mask
Ankara Mamak'ta 743 kaçak yapı yok edildi
Ankara Altındağ’a bir kütüphane daha... mask
Ankara Altındağ’a bir kütüphane daha...
Ankara Sincan’da kıraathaneler ve bebek kütüphanesine randevu artık internetten mask
Ankara Sincan’da kıraathaneler ve bebek kütüphanesine randevu artık internetten
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Ankara Çankaya’da 5 bin haneye meyve yardımı mask
Ankara Çankaya’da 5 bin haneye meyve yardımı
Ankara Yenimahalle’den emekçilere yeni hizmet binası mask
Ankara Yenimahalle’den emekçilere yeni hizmet binası
Kadınlar da Doğum Sonrasına Dikkat! mask
Kadınlar da Doğum Sonrasına Dikkat!
Dr. Efe Kaya, Diş Gelişimine İyi Gelen Besinleri Açıkladı! mask
Dr. Efe Kaya, Diş Gelişimine İyi Gelen Besinleri Açıkladı!
Ankara Altındağ Belediyesi'nden 146 bin haneye çöp poşeti mask
Ankara Altındağ Belediyesi'nden 146 bin haneye çöp poşeti
Tüm Youtube Hesabı Olanların Dikkatine! Devlet Göz Açtırmıyor, Her An Yüzbinlerce Lira Ceza Yiyebilirsiniz... Şahangiller’e Büyük Şok! mask
Tüm Youtube Hesabı Olanların Dikkatine! Devlet Göz Açtırmıyor, Her An Yüzbinlerce Lira Ceza Yiyebilirsiniz... Şahangiller’e Büyük Şok!

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL