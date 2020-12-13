Ankara Servisçiler Odası’nda Tüketici Hukuku Toplantısı

Toplantıya, Ankara Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Tunçay Elmadağlı ve oda yöneticilerinin yanı sıra ANKESOB Başkan Vekili Hüseyin Ar, ANKESOB Eğitim, Proje ve Ar-Ge Müdürü Erdoğan Özen ile bilgilendirmede bulunmak için ziyarete gelen Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Kadir Yılmaz ve beraberindeki bakanlık uzmanlardan oluşan heyet katıldı.

Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü Daire Başkanı (Tüketici Hakem Heyetlerinden Sorumlu) Kadir Yılmaz, Avrupa Birliği Projesi kapsamında Tüketici Hukuku ve tüketici ile satıcı ve sağlayıcı taraflar arası uyuşmazlık doğduğu zaman nasıl hareket edilmesi gerektiği ve tarafların hakları konusunda bilgilendirmede bulundu.

Yılmaz, “Tüketici Hukuku anlamında, 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile bu kanun dayanak yapılarak yayınlanmış olan 25 adet uygulama yönetmeliği mevcut. Kanuna göre; taraflardan en az birisinin tüketici ve en az birisinin satıcı veya sağlayıcının olduğu bütün hukuki işlemler tüketici işlemleridir.” dedi.

Toplantıda ANKESOB adına görüşlerini dile getiren ANKESOB Başkan Vekili Hüseyin Ar, Tüketici mevzuatından kaynaklanan sorunlarla ilgili çözüm bulmak amacıyla faaliyet gösteren ANKESOB Disiplin Kurulu’nun şikayetlerin giderilmesinde ve çözümlenmesinde önemli bir rol oynadığını, tüketici ile satıcı/esnaf/ arasında meydana gelen uyuşmazlıklarda Tüketici Hakem Heyetlerinin iş yükünü hafiflettiğini kaydetti. Ar, Kovid-19 salgını nedeniyle öğrenci taşımacılığı ile geçimini sağlayan servisçi esnafının en çok mağdur olan kesim olduğuna dikkat çekti.

Ankara Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Tunçay Elmadağlı da servisçiler olarak pandemi sürecinde ve genel anlamda yaşadıkları sorunlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu, görüş ve önerilerini paylaştı.

Oda Başkanı Elmadağlı, Koronavirüs (Kovid-19) salgınının başlamasının ardından tedbir amaçlı okulların tatil edilmesiyle birlikte kontak kapattıklarını, faaliyeti duran servisçi esnafının zor günler geçirdiğini, okulların kapanması ile birlikte, servis aracı hizmetinde peşin verilen servis ücretlerinin geri ödemelerine yönelik olarak önemli sıkıntılar yaşanmadığını; iade, mahsuplaşma ve takside bölme gibi işlemlerle problemin çözüldüğüne değindi. Elmadağlı, servisçi esnafının turizm şirketleriyle yaptığı, şirketlerin tek taraflı kendi hak ve yetkilerinin öncelendiği sözleşmenin kendilerini mağdur ettiğini, turizm şirketlerinin servisçi esnafının üzerinden haksız kazanç elde ettiklerini de sözlerine ekledi.