21-25 Aralık 2020 Ne Olacak? Yeni Hava Çağı Ne Demek? Gezegenler Aynı Hizaya... 2020 yılının ardından devam eden süreçte de dünyayı büyük felaketlerin beklediğinin göstergesi olarak da yorumlanan bu değişim ile ilgili birçok farklı senaryo bulunuyor.

21 25 Aralık tarihlerinde Cardinal Cosmos Shift olarak bilinen olay meydana gelecek ve gezegenler aynı hizaya geçecek. Dünya, Satürn, Güneş, Merkür, Mars ve Ay daha önce 2011 ve 2016 yıllarında da gerçekleştiği gibi aynı hizaya gelecekler. Bu aynı hizaya gelme aynı zamanda Satürn ve Jüpiter gezegenlerin kavuşumunu da sonlandıracak. Bu kavuşumun sonlanması ile yeni bir çağın başlaması bekleniyor.