21-25 Aralık 2020 Ne Olacak? Yeni Hava Çağı Ne Demek? Gezegenler Aynı Hizaya...
21 25 Aralık tarihlerinde yeni bir dünya düzeninin başlayacağına dair mesajlar gelmeye devam ediyor. Gezegenlerin aynı hizaya geleceği bu tarihlerde element değişikliği yaşanacak. Gezegenlerin bu tarihlerde aynı hizaya gelmesi ile ilgili enerji dağılımının değişeceği ve yeni bir dünya düzeninin başlayacağın konuşuluyor.
21-25 Aralık 2020 Ne Olacak? Yeni Hava Çağı Ne Demek? Gezegenler Aynı Hizaya... 2020 yılının ardından devam eden süreçte de dünyayı büyük felaketlerin beklediğinin göstergesi olarak da yorumlanan bu değişim ile ilgili birçok farklı senaryo bulunuyor.
21 25 Aralık tarihlerinde Cardinal Cosmos Shift olarak bilinen olay meydana gelecek ve gezegenler aynı hizaya geçecek. Dünya, Satürn, Güneş, Merkür, Mars ve Ay daha önce 2011 ve 2016 yıllarında da gerçekleştiği gibi aynı hizaya gelecekler. Bu aynı hizaya gelme aynı zamanda Satürn ve Jüpiter gezegenlerin kavuşumunu da sonlandıracak. Bu kavuşumun sonlanması ile yeni bir çağın başlaması bekleniyor.
14 Ara 2020 - 12:27 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.