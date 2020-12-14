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- 14 Ara 2020 - 12:39 G: 14 Ara 2020 - 12:52

Ankara'da Bakkallar Kaça Kadar Açık? Bakkallar Kaçta Açılıyor, Kaçta Kapanıyor?

Ankaralı vatandaşlar sokağa çıkma kısıtlamalarının devam ettiği bugünlerde bakkalların hangi saatler arasında hizmet verdiğini araştırmaya devam ediyor. Temel ihtiyaçların karşılanması noktasında en çok kullanılan işletmeler olan bakkalların hangi saatler çalıştığı, sokağa çıkma yasağı esnasında hizmet verip vermediği merak ediliyor.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri

Ankara'da Bakkallar Kaça Kadar Açık? Bakkallar Kaçta Açılıyor, Kaçta Kapanıyor? Türkiye’de artan Covid-19 vaka ve ölüm sayısı sonrasında sosyal izolasyonu sağlamak ve virüsle mücadelede etkin bir süreç geçirmek için bir takım yeni önlem kararları alınmıştı. Yapılan son kabine toplantısı ile alınan bu kararlardan biri de sokağa çıkma kısıtlaması oldu. Önceki süreçte kısmi olarak uygulanan sokağa çıkma yasağı hafta sonları tüm gün hafta içi de 21.00 ile 05.00 saatleri arasında uygulanmaya başlandı.

Her gün uygulanan sokağa çıkma yasaklarında bakkalların nasıl çalıştığı, hangi saatlerde açık olduğu ise vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Sokağa çıkma yasağının olduğu günlerde ekmek, su vb. temel ihtiyaçlarını sağlamak isteyen vatandaşlar en çok kullanılan alışveriş mekanları olan bakkalların hizmet verip vermediğini merak ediyor.

14 Ara 2020 - 12:39 Ankara- Gündem

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