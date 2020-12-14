Ankara'da Bakkallar Kaça Kadar Açık? Bakkallar Kaçta Açılıyor, Kaçta Kapanıyor? Türkiye’de artan Covid-19 vaka ve ölüm sayısı sonrasında sosyal izolasyonu sağlamak ve virüsle mücadelede etkin bir süreç geçirmek için bir takım yeni önlem kararları alınmıştı. Yapılan son kabine toplantısı ile alınan bu kararlardan biri de sokağa çıkma kısıtlaması oldu. Önceki süreçte kısmi olarak uygulanan sokağa çıkma yasağı hafta sonları tüm gün hafta içi de 21.00 ile 05.00 saatleri arasında uygulanmaya başlandı.

Her gün uygulanan sokağa çıkma yasaklarında bakkalların nasıl çalıştığı, hangi saatlerde açık olduğu ise vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Sokağa çıkma yasağının olduğu günlerde ekmek, su vb. temel ihtiyaçlarını sağlamak isteyen vatandaşlar en çok kullanılan alışveriş mekanları olan bakkalların hizmet verip vermediğini merak ediyor.