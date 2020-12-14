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- 14 Ara 2020 - 15:27 G: 14 Ara 2020 - 15:45

Çağdaş Market Aralık 2020 Aktüel Ürünler Kataloğu! Ankara’da Çağdaş Market İndirimli Ürünleri ve Fiyatları...

Türkiye’nin en popüler local marketler zincirlerinden biri olan Çağdaş marketler zinciri hesaplı ve kaliteli ürünleri ile müşteri memnuniyeti için çalışmaya devam ediyor. Yılın her dönemi kaliteli ve taze ürünleri ile adından bahsettiren Çağdaş marketler zinciri indirim ve kampanyalar sunduğu aktüel ürün günleri ile de tüketicinin dikkatini çekmeyi başarıyor.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri

Çağdaş Market Aralık 2020 Aktüel Ürünler Kataloğu! Ankara’da Çağdaş Market İndirimli Ürünleri ve Fiyatları... Eskişehir’in farklı semtlerindeki 24 mağazası ve Ankara’nın farklı bölgelerindeki 88 mağazası ile bu illerde en çok ziyaret edilen marketler zincirlerinden biri olan Çağdaş marketlerinin Türkiye’de toplam 132 tane şubesi bulunmaktadır. Çok uzun zamandır kalite standartları ve ürün kalitesi ile hizmet vermeye devam eden Çağdaş marketleri sloganında da olduğu gibi hem hesaplı hem de kaliteli ürünler sunmak için çabalamaktadır.

Çağdaş Market Aktüel Ürün Kataloğunda Neler Var?

Çağdaş marketlerinin en çok indirim günlerinden biri yıl içinde birçok defa müşterilerine sunduğu aktüel ürün günleridir. Birçok farklı kategori üründe ve markada kampanyalar yapan Çağdaş marketler zinciri her sofranın ihtiyacı olan temel gıda ürünlerinden kişisel bakım ce temizlik ürünlerine, meyve ve sebzeden bebek ürünlerine kadar birçok çeşit üründe inanılmaz kampanya ve fırsatlar sunmaktadır.

14 Ara 2020 - 15:27 Ankara- Aktüel Ürünler

# AKTÜEL ÜRÜNLERİ - KAMPANYALAR İLE İLİŞKİLİ:
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Yunus Market Aralık 2020 Aktüel Ürünler Kataloğu! Ankara’da Yunus Market İndirimli Ürünleri ve Fiyatları... mask
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Migros 11 Aralık 2020 Aktüel Ürünler Kataloğu! Ankara’da 11 Aralık Sokağa Çıkma Yasağında Migros’ta Son İndirimler Neler?
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