Çağdaş Market Aralık 2020 Aktüel Ürünler Kataloğu! Ankara’da Çağdaş Market İndirimli Ürünleri ve Fiyatları... Eskişehir’in farklı semtlerindeki 24 mağazası ve Ankara’nın farklı bölgelerindeki 88 mağazası ile bu illerde en çok ziyaret edilen marketler zincirlerinden biri olan Çağdaş marketlerinin Türkiye’de toplam 132 tane şubesi bulunmaktadır. Çok uzun zamandır kalite standartları ve ürün kalitesi ile hizmet vermeye devam eden Çağdaş marketleri sloganında da olduğu gibi hem hesaplı hem de kaliteli ürünler sunmak için çabalamaktadır.

Çağdaş Market Aktüel Ürün Kataloğunda Neler Var?



Çağdaş marketlerinin en çok indirim günlerinden biri yıl içinde birçok defa müşterilerine sunduğu aktüel ürün günleridir. Birçok farklı kategori üründe ve markada kampanyalar yapan Çağdaş marketler zinciri her sofranın ihtiyacı olan temel gıda ürünlerinden kişisel bakım ce temizlik ürünlerine, meyve ve sebzeden bebek ürünlerine kadar birçok çeşit üründe inanılmaz kampanya ve fırsatlar sunmaktadır.