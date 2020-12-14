14 Ara 2020 - 16:12 Güncelleme: 14 Ara 2020 - 16:13
Adana'da otomobil devrildi: 5 yaralı
Adana'da otomobilin devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.
Adana'da otomobilin devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.
Recep Esmer idaresindeki 34 K 4557 plakalı otomobil, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolu Tellidere çıkışında devrildi.
Kazada sürücünün eşi Emine Esmer ile 4 çocuğu yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.