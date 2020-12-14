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- 14 Ara 2020 - 16:12 G: 14 Ara 2020 - 16:13

Adana'da otomobil devrildi: 5 yaralı

Adana'da otomobilin devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri

Adana'da otomobilin devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

Recep Esmer idaresindeki 34 K 4557 plakalı otomobil, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolu Tellidere çıkışında devrildi.

Kazada sürücünün eşi Emine Esmer ile 4 çocuğu yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

14 Ara 2020 - 16:12 AA Adana- Asayiş

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