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- 14 Ara 2020 - 21:29 G: 14 Ara 2020 - 21:30

Çankırı'da 75 yaşındaki kadın gizemli bir şekilde kayboldu!

Çankırı'da 14 gündür haber alınamayan 75 yaşındaki Sevim Yıldırım'ı bulmak için arama çalışmaları devam ediyor.

Emirhan Yılmaz
Emirhan Yılmaz Tüm Haberleri

Çankırı'da 75 yaşındaki kadın gizemli bir şekilde kayboldu!

Çankırı'da 14 gündür haber alınamayan 75 yaşındaki Sevim Yıldırım'ı bulmak için arama çalışmaları devam ediyor.

14 Ara 2020 - 21:29 AA - Gündem

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