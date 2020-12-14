14 Ara 2020 - 21:32 Güncelleme: 14 Ara 2020 - 21:37
Gaziantep'te bıçaklı silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı
Gaziantep'te iki aile arasında çıkan bıçaklı silahlı kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Gaziantep'te bıçaklı silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı
Gaziantep'te iki aile arasında çıkan bıçaklı silahlı kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Merkez Şehitkamil ilçesi Selimiye Mahallesi'nde iki aile arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine taraflar yanlarında bulunan silah ve bıçaklarla birbirlerine saldırdı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.