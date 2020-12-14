Haberler Ankara Haberler Ankara
- 14 Ara 2020 - 21:32 G: 14 Ara 2020 - 21:37

Gaziantep'te bıçaklı silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı

Gaziantep'te iki aile arasında çıkan bıçaklı silahlı kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Emirhan Yılmaz
Emirhan Yılmaz Tüm Haberleri

Gaziantep'te bıçaklı silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı

Gaziantep'te iki aile arasında çıkan bıçaklı silahlı kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Merkez Şehitkamil ilçesi Selimiye Mahallesi'nde iki aile arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine taraflar yanlarında bulunan silah ve bıçaklarla birbirlerine saldırdı.

14 Ara 2020 - 21:32 AA Gaziantep- Asayiş

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Erzurum'da başlatılan evde kitap okuma kampanyasına sosyal medyada büyük ilgi mask
Erzurum'da başlatılan evde kitap okuma kampanyasına sosyal medyada büyük ilgi
Gaziantep'te bıçaklı silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı mask
Gaziantep'te bıçaklı silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı
Çankırı'da 75 yaşındaki kadın gizemli bir şekilde kayboldu! mask
Çankırı'da 75 yaşındaki kadın gizemli bir şekilde kayboldu!
İçişleri Bakanı Soylu'dan şehit çocuklarına bisiklet hediye mask
İçişleri Bakanı Soylu'dan şehit çocuklarına bisiklet hediye
Yozgat'ta firari hükümlü yakalandı mask
Yozgat'ta firari hükümlü yakalandı
Serhat Eray’ı Resmen Tehdit Etti! Görenler Şok İçerisinde Kaldı! Eray “Tiksiniyorum!” Dedikçe Serhat Üzerine Yürüdü! mask
Serhat Eray’ı Resmen Tehdit Etti! Görenler Şok İçerisinde Kaldı! Eray “Tiksiniyorum!” Dedikçe Serhat Üzerine Yürüdü!

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL