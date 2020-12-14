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- 14 Ara 2020 - 21:34 G: 14 Ara 2020 - 21:35

Erzurum'da başlatılan evde kitap okuma kampanyasına sosyal medyada büyük ilgi

İl Milli Eğitim Müdürlüğünün, ailelerin evlerinde çocuklarıyla kitap okumalarını teşvik etmek amacıyla sosyal medyadan #ErzurumErbaplaOkuyor etiketiyle başlattığı kitap okuma kampanyası büyük ilgi gördü

Samet Yılmaz
Samet Yılmaz Tüm Haberleri

Erzurum'da başlatılan evde kitap okuma kampanyasına sosyal medyada büyük ilgi

Erzurum'da İl Milli Eğitim Müdürlüğünün sosyal medyadan başlattığı kitap okuma kampanyasına, aileler evlerinde çocuklarıyla kitap okuyarak destek verdi.

14 Ara 2020 - 21:34 AA Erzurum- Gündem

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