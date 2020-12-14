14 Ara 2020 - 21:34 Güncelleme: 14 Ara 2020 - 21:35
Erzurum'da başlatılan evde kitap okuma kampanyasına sosyal medyada büyük ilgi
İl Milli Eğitim Müdürlüğünün, ailelerin evlerinde çocuklarıyla kitap okumalarını teşvik etmek amacıyla sosyal medyadan #ErzurumErbaplaOkuyor etiketiyle başlattığı kitap okuma kampanyası büyük ilgi gördü
Erzurum'da başlatılan evde kitap okuma kampanyasına sosyal medyada büyük ilgi
Erzurum'da İl Milli Eğitim Müdürlüğünün sosyal medyadan başlattığı kitap okuma kampanyasına, aileler evlerinde çocuklarıyla kitap okuyarak destek verdi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.