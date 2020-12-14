Ermenistan'ın 6 yıldır esir tuttuğu iki Azerbaycan vatandaşı serbest bırakıldı
Ermenistan'ın 6 yıldır esir tuttuğu iki Azerbaycan vatandaşının da aralarında bulunduğu bazı esirlerin serbest bırakıldığı bildirildi.
Ermenistan'ın 6 yıldır esir tuttuğu iki Azerbaycan vatandaşı serbest bırakıldı
Azerbaycan Devlet Güvenlik Servisinden yapılan açıklamada, Azerbaycan ve Ermenistan arasında Rusya'nın ara buluculuğunda 10 Kasım'da imzalanan bildiri gereği esir ve rehinelerin takasına başlandığı bildirildi. Açıklamada, Azerbaycanlı esir ve rehinelerin bugün öğle saatlerinde Bakü'ye getirildikleri kaydedildi.
14 Ara 2020 - 21:43 AA - Gündem
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.