Ermenistan'ın 6 yıldır esir tuttuğu iki Azerbaycan vatandaşı serbest bırakıldı

Azerbaycan Devlet Güvenlik Servisinden yapılan açıklamada, Azerbaycan ve Ermenistan arasında Rusya'nın ara buluculuğunda 10 Kasım'da imzalanan bildiri gereği esir ve rehinelerin takasına başlandığı bildirildi. Açıklamada, Azerbaycanlı esir ve rehinelerin bugün öğle saatlerinde Bakü'ye getirildikleri kaydedildi.



