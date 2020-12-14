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- 14 Ara 2020 - 21:43 G: 14 Ara 2020 - 21:44

Ermenistan'ın 6 yıldır esir tuttuğu iki Azerbaycan vatandaşı serbest bırakıldı

Ermenistan'ın 6 yıldır esir tuttuğu iki Azerbaycan vatandaşının da aralarında bulunduğu bazı esirlerin serbest bırakıldığı bildirildi.

Emirhan Yılmaz
Emirhan Yılmaz Tüm Haberleri

Ermenistan'ın 6 yıldır esir tuttuğu iki Azerbaycan vatandaşı serbest bırakıldı

Azerbaycan Devlet Güvenlik Servisinden yapılan açıklamada, Azerbaycan ve Ermenistan arasında Rusya'nın ara buluculuğunda 10 Kasım'da imzalanan bildiri gereği esir ve rehinelerin takasına başlandığı bildirildi. Açıklamada, Azerbaycanlı esir ve rehinelerin bugün öğle saatlerinde Bakü'ye getirildikleri kaydedildi.

14 Ara 2020 - 21:43 AA - Gündem

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