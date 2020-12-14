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- 14 Ara 2020 - 21:47 G: 14 Ara 2020 - 21:48

Sivasspor evinde galibiyete hasret kaldı

Süper Lig'in 12. haftasında konuk ettiği Fraport TAV Antalyaspor ile golsüz berabere kalan Demir Grup Sivasspor'un iç sahadaki galibiyet hasreti 6 maça çıktı.

Samet Yılmaz
Samet Yılmaz Tüm Haberleri

Sivasspor evinde galibiyete hasret kaldı

Süper Lig'in 12. haftasında konuk ettiği Fraport TAV Antalyaspor ile golsüz berabere kalan Demir Grup Sivasspor'un iç sahadaki galibiyet hasreti 6 maça çıktı.

14 Ara 2020 - 21:47 AA Sivas- Spor

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