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- 14 Ara 2020 - 23:18 G: 15 Ara 2020 - 00:05

Milli güreşçi Osman Yıldırım, Dünya Kupası'nda gümüş madalya kazandı

Milli güreşçi Osman Yıldırım, Dünya Kupası'nda gümüş madalya kazandı

Samet Yılmaz
Samet Yılmaz Tüm Haberleri

Milli güreşçi Osman Yıldırım, Dünya Kupası'nda gümüş madalya kazandı

Rakibine 7-1 yenilen Osman Yıldırım, şampiyonayı gümüş madalya kazanarak tamamladı.

Tamamlanan grekoromen müsabakaları sonucunda Türk güreşçiler, üç gümüş ve bir bronz madalya elde etti.

14 Ara 2020 - 23:18 AA Ankara- Spor

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