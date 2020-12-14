Milli güreşçi Osman Yıldırım, Dünya Kupası'nda gümüş madalya kazandı

Rakibine 7-1 yenilen Osman Yıldırım, şampiyonayı gümüş madalya kazanarak tamamladı.



Tamamlanan grekoromen müsabakaları sonucunda Türk güreşçiler, üç gümüş ve bir bronz madalya elde etti.