14 Ara 2020 - 23:21 Güncelleme: 15 Ara 2020 - 00:04
Yozgat'ta iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı
Yozgat'ın Sorgun ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1'i çocuk, 4 kişi yaralandı.
Yozgat'ta iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı
Yozgat'ın Sorgun ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1'i çocuk, 4 kişi yaralandı.
Fazlı Özel (43) idaresindeki 61 TR 243 plakalı otomobil, D-200 kara yolu Sorgun Ayrıdam köyü kavşağında Rahmi Karadavut (27) yönetimindeki 66 LK 044 plakalı otomobil ile çarpıştı.
Kazada sürücüler ile Hamide Uzunöz (18), Emre Karadavut (2) yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Sorgun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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# sorgun, trafik kazası, yaralı, yozgat
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.