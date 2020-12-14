14 Ara 2020 - 23:32 Güncelleme: 15 Ara 2020 - 00:07
Fransa'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 372 kişi yaşamını yitirdi
Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son 24 saatte 372 kişi hayatını kaybetti.
Fransa'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 372 kişi yaşamını yitirdi
Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son 24 saatte 372 kişi hayatını kaybetti.
Fransa Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede düne göre günlük Kovid-19 vaka sayısı düşerken, Kovid-19 kaynaklı ölü sayısı arttı.
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14 Ara 2020 - 23:32 AA - Dünya
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.