Fransa'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 372 kişi yaşamını yitirdi

Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son 24 saatte 372 kişi hayatını kaybetti.



Fransa Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede düne göre günlük Kovid-19 vaka sayısı düşerken, Kovid-19 kaynaklı ölü sayısı arttı.