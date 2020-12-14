İlham Aliyev'den ABD'nin Türkiye'ye S-400 yaptırım kararına tepki

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in ABD'nin Türkiye'ye S-400 yaptırım kararını, "kabul edilemez", "haksızlık" ve "hukuka aykırılığın bir göstergesi" şeklinde değerlendirdiğini bildirdi.



Hacıyev, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi: