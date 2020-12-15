Haberler Ankara Haberler Ankara
- 15 Ara 2020 - 11:55 G: 15 Ara 2020 - 11:56

Ankaralılar Seçti: EGO otobüslerinin koltuk kılıfları yenilendi

Ankara Büyükşehir Belediyesi katılımcı belediyecilik anlayışı kapsamında düzenlediği anketle Başkentlilerden otobüs kılıflarının tasarımlarını seçmelerini istedi. Anket sonucu en çok beğenilen otobüs kılıfı tasarımı kent genelinde hizmet veren yaklaşık 600 solo otobüste uygulanmaya başladı. EGO Genel Müdürlüğü yıpranan sırtlık, koltuk ve oturak kumaşlarını yenileriyle değiştiriyor.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın tüm Türkiye'ye örnek olan katılımcı ve şeffaf belediyecilik uygulamaları her geçen gün artarak devam ediyor.

EGO Genel Müdürlüğü, vatandaşların daha sağlam, rahat ve ergonomik bir şekilde seyahat edebilmeleri için otobüs koltuk döşeme tasarımlarını Başkentlilerin seçmesi için anket düzenledi. Anket sonucu en çok beğenilen kumaş tasarımı EGO’ya ait otobüslerde uygulanmaya başladı.

BAŞKENTLİLERİN TERCİHİ YENİ KILIFLAR TAKILIYOR

Başkentlilerin tercihine önem veren Büyükşehir Belediyesi, kentte yapmayı planladığı hizmetler için anketler düzenleyerek vatandaşların fikrini almayı sürdürüyor.

Yaklaşık 600 solo otobüste yıpranan sırtlık, koltuk ve oturak kısımları yeni koltuk kılıflarıyla değiştirilirken; yaşlılar, engelliler, hamile ve çocuklu kadınlar için ayrılan koltuklar da özel deseniyle diğer koltuklardan ayrılıyor.

EGO Genel Müdür Yardımcısı Zafer Tekbudak, kumaş yenileme çalışmalarının 2 ay içinde tamamlanacağını belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mansur Yavaş’ın Ankara halkına vermiş olduğu sözlerden birisi de toplu taşıma için kullandığımız otobüslerin döşemelerinin vatandaşlara layık ve temiz bir şekilde değiştirilmesiydi. Çalışmalarımızı başlattık. 2009, 2010 ve 2011 model olan yaklaşık 600 aracımızın döşemelerini 2 ay süre içinde değiştireceğiz. Biz de vatandaşlarımızdan döşemeleri daha temiz ve düzenli şekilde kullanmalarını rica ediyoruz.”

15 Ara 2020 - 11:55 Ankara- Belediyeler

# ANKARA BELEDİYE HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Ankara Mamak Belediyesi’nden vatandaşlara çay ve çorba ikramı... mask
Ankara Mamak Belediyesi’nden vatandaşlara çay ve çorba ikramı...
Başkan Yaşar, yeni inşaat alanlarını denetledi mask
Başkan Yaşar, yeni inşaat alanlarını denetledi
Başkan Demirel: "Etimesgut Kültür ve Sanat Şehri olacak'' mask
Başkan Demirel: "Etimesgut Kültür ve Sanat Şehri olacak''
Ankara Etimesgut Belediyesi pandemide sokak hayvanları da unutmuyor mask
Ankara Etimesgut Belediyesi pandemide sokak hayvanları da unutmuyor
Mamak Belediyesi Basketbol Takımı rakibini 75-90 mağlup etti mask
Mamak Belediyesi Basketbol Takımı rakibini 75-90 mağlup etti
Ankara Mamak Belediyesi, yatırımda hız kesmiyor mask
Ankara Mamak Belediyesi, yatırımda hız kesmiyor
Cengiz Aytmatov doğumunun 92’nci yılında Ankara Keçiören’de anıldı mask
Cengiz Aytmatov doğumunun 92’nci yılında Ankara Keçiören’de anıldı
Başkan Taşdelen'den Sağlık Bakanı Koca'ya Çağrı: “Belediye işçileri de öncelikle aşı olmalı”  mask
Başkan Taşdelen'den Sağlık Bakanı Koca'ya Çağrı: “Belediye işçileri de öncelikle aşı olmalı” 
Ankara Büyükşehir konutları satışa hazır! 350 bin TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunulacak! mask
Ankara Büyükşehir konutları satışa hazır! 350 bin TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunulacak!
Ankara Sincan Belediyesi Hz. Mevlana’yı andı mask
Ankara Sincan Belediyesi Hz. Mevlana’yı andı
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Acun’a Kötü Haber: Özgü Namal Hükümsüz Dizinden Ayrıldı! Yerine Gelecek İsim… mask
Acun’a Kötü Haber: Özgü Namal Hükümsüz Dizinden Ayrıldı! Yerine Gelecek İsim…
Ankaralılar Seçti: EGO otobüslerinin koltuk kılıfları yenilendi mask
Ankaralılar Seçti: EGO otobüslerinin koltuk kılıfları yenilendi
Kovid-19 Hastaları Yaşadıklarını Anlatıyor: "Kaslarımın cımbızla çekildiğini hissettim" mask
Kovid-19 Hastaları Yaşadıklarını Anlatıyor: "Kaslarımın cımbızla çekildiğini hissettim"
Başkan Yaşar, yeni inşaat alanlarını denetledi mask
Başkan Yaşar, yeni inşaat alanlarını denetledi
Survivor 2021 ile Masterchef 2020 Birleşiyor! Emir’de Survivor’a Katılıyor! Adada Yemek Yapacak Yarışmacı Belli Oldu! mask
Survivor 2021 ile Masterchef 2020 Birleşiyor! Emir’de Survivor’a Katılıyor! Adada Yemek Yapacak Yarışmacı Belli Oldu!
Balkabağı faydaları saymakla bitmiyor! mask
Balkabağı faydaları saymakla bitmiyor!

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL