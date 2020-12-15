Acun’a Kötü Haber: Özgü Namal Hükümsüz Dizinden Ayrıldı! Yerine Gelecek İsim… İsteği geri çevrilen 41 yaşındaki güzel oyuncu çekimleri pandemi sebebiyle İzmir’e taşınan diziden ayrılma kararı aldı. Daha önce de senaryosunda değişiklik talep eden güzel oyuncunun talebi yapımcı Uslu tarafından geri çevrilmiştir. Pandemi sebebi ile İstanbul’da çekilecek olan dizi setinin İzmir’e taşınacak olduğunun açıklanması ardından ise Özgü Namal için bardağı taşıran son damla oldu.

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Hatırlanacağı üzere geride bıraktığımız Ekim ayında güzel oyuncu, eşi Ahmet Serdar Oral’ı kaybetmişti. Derin üzüntü yaşayan Özgü Namal, eşinin vefatı ardından 7 yıllık verdiği ara sonrasında dizi setlerine ara vermiş ve Acun Ilıcalı’nın patronu olduğu Exxen platformunda yayınlanacak olan Hükümsüz dizisi ile setlere merhaba diyeceğini açıklamıştı. Dizinin senaristi Mustafa Uslu’ya senaryoda birkaç değişiklik talebini ileten güzel oyuncu ret cevabını almıştı. Covid-19 sebebi ile setin İstanbul’dan İzmir’e taşınması sonrasın Özgü Namal Hükümsüz dizisinden ayrılmak istediğini belirtti.