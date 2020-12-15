Acun’a Kötü Haber: Özgü Namal Hükümsüz Dizinden Ayrıldı! Yerine Gelecek İsim…
7 yıllık aranın ardından dizi setlerine dönmeye hazırlanan Özgü Namal, Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu Exxen platformunda yayınlanacak Hükümsüz dizisinden ayrılma kararı aldı!
Acun’a Kötü Haber: Özgü Namal Hükümsüz Dizinden Ayrıldı! Yerine Gelecek İsim… İsteği geri çevrilen 41 yaşındaki güzel oyuncu çekimleri pandemi sebebiyle İzmir’e taşınan diziden ayrılma kararı aldı. Daha önce de senaryosunda değişiklik talep eden güzel oyuncunun talebi yapımcı Uslu tarafından geri çevrilmiştir. Pandemi sebebi ile İstanbul’da çekilecek olan dizi setinin İzmir’e taşınacak olduğunun açıklanması ardından ise Özgü Namal için bardağı taşıran son damla oldu.
PROJEDEN AFFINIZI İSTİYORUM
Hatırlanacağı üzere geride bıraktığımız Ekim ayında güzel oyuncu, eşi Ahmet Serdar Oral’ı kaybetmişti. Derin üzüntü yaşayan Özgü Namal, eşinin vefatı ardından 7 yıllık verdiği ara sonrasında dizi setlerine ara vermiş ve Acun Ilıcalı’nın patronu olduğu Exxen platformunda yayınlanacak olan Hükümsüz dizisi ile setlere merhaba diyeceğini açıklamıştı. Dizinin senaristi Mustafa Uslu’ya senaryoda birkaç değişiklik talebini ileten güzel oyuncu ret cevabını almıştı. Covid-19 sebebi ile setin İstanbul’dan İzmir’e taşınması sonrasın Özgü Namal Hükümsüz dizisinden ayrılmak istediğini belirtti.
15 Ara 2020 - 12:19 - Dizi Haberleri
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.