Nevşehir ve Kırıkkale'de anaokulları yüz yüze eğitime geçti

Nevşehir ve Kırıkkale'de, anaokullarında yüz yüze eğitim yeniden başladı.



Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nda alınan karar gereği, ana sınıfları hariç, tam gün hizmet veren resmi ve özel tüm anaokulları, Kovid-19 tedbirleri kapsamında belirlenen koşulları yerine getirmek kaydıyla yüz yüze eğitime başladı.