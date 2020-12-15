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- 15 Ara 2020 - 16:10 G: 15 Ara 2020 - 16:11

Nevşehir ve Kırıkkale'de anaokulları yüz yüze eğitime geçti

Nevşehir ve Kırıkkale'de, anaokullarında yüz yüze eğitim yeniden başladı.

Samet Yılmaz
Samet Yılmaz Tüm Haberleri

Nevşehir ve Kırıkkale'de anaokulları yüz yüze eğitime geçti

Nevşehir ve Kırıkkale'de, anaokullarında yüz yüze eğitim yeniden başladı.

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nda alınan karar gereği, ana sınıfları hariç, tam gün hizmet veren resmi ve özel tüm anaokulları, Kovid-19 tedbirleri kapsamında belirlenen koşulları yerine getirmek kaydıyla yüz yüze eğitime başladı.

15 Ara 2020 - 16:10 AA Nevşehir- Gündem

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Nevşehir ve Kırıkkale'de anaokulları yüz yüze eğitime geçti mask
Nevşehir ve Kırıkkale'de anaokulları yüz yüze eğitime geçti
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