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- 15 Ara 2020 - 16:35 G: 15 Ara 2020 - 16:39

Çin Büyükelçisi Liu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çin'in Ankara Büyükelçisi Liu Şaobin'i kabul etti.

Çin Büyükelçisi Liu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Büyükelçi Liu, Erdoğan'a güven mektubu sundu.

15 Ara 2020 - 16:35 AA Ankara- Gündem

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