İzmir'de sele kapılarak ölen 2 kişinin cenazesi defnedildi

İzmir'in Menderes ilçesinde dereden geçmeye çalışan hafif ticari aracın sel sularına kapılması sonucu hayatını kaybeden 2 kişinin cenazesi toprağa verildi.



İzmir Adli Tıp Kurumu morgunda otopsi işlemleri tamamlanan Soner Uyar (41) ile Mehmet Aslan'ın cenazeleri, yakınlarına teslim edildi.



Bir çocuk babası Uyar'ın cenazesi, Buca Kaynaklar Yeni Mezarlığı'nda, elektrikçi Aslan'ın cenazesi ise Menderes ilçesi Bahçecik Mahallesi'nde defnedildi.



Soner Uyar'ın ağabeyi Ceyhun Uyar, çok üzgün olduklarını dile getirdi.