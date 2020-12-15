Cansu Dere'den Alkışı Hak Edecek Davranış! Tüm Borçlarını Sildi... "Helal Olsun!" Son dönemlerde sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden biri olan Cansu Dere hergün yeniden gündeme gelmeye devam ediyor. Oyunculuğu ve güzelliği ile her dönem adından bahsettiren Cansu Dere, bu sezon ekrana gelmeye başlayan Sadakatsiz dizisindeki başarısı ile de gündemde kalmayı sürdürüyor.

Doctor Foster isimli yapımdan uyarlanan Sadakatsiz dizisinde Asya karakterini canlandıran Cansu Dere, çarşamba günleri ekrana gelen dizisi ile her hafta sosyal medyanın en çok konuştuğu isim oluyor. Güzelliğinin yanı sıra başarılı performansı ile her hafta övgü dolu sözler alan oyuncu, şimdi de yaptığı bir bağış ile gündeme geldi. Oyunculuğu ile takdir toplayan ünlü isim yaptığı bağış ile izleyenlerin takdirini bir kez daha kazandı.