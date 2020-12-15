Cansu Dere'den Alkışı Hak Edecek Davranış! Tüm Borçlarını Sildi... "Helal Olsun!"
Sadakatsiz dizisinin yıldızı Cansu Dere dizideki performansı ile her hafta gündeme damgasını vurmaya devam ediyor. Rol aldığı yapımdaki başarısı ile sürekli gündeme gelen güzel oyuncu şimdi de hayvanlar için yaptığı bağış ile gündeme geldi. Cansu Dere hayvanlar için yardım yapan iki farklı platformun veteriner borçlarını kapattı.
Cansu Dere'den Alkışı Hak Edecek Davranış! Tüm Borçlarını Sildi... "Helal Olsun!" Son dönemlerde sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden biri olan Cansu Dere hergün yeniden gündeme gelmeye devam ediyor. Oyunculuğu ve güzelliği ile her dönem adından bahsettiren Cansu Dere, bu sezon ekrana gelmeye başlayan Sadakatsiz dizisindeki başarısı ile de gündemde kalmayı sürdürüyor.
Doctor Foster isimli yapımdan uyarlanan Sadakatsiz dizisinde Asya karakterini canlandıran Cansu Dere, çarşamba günleri ekrana gelen dizisi ile her hafta sosyal medyanın en çok konuştuğu isim oluyor. Güzelliğinin yanı sıra başarılı performansı ile her hafta övgü dolu sözler alan oyuncu, şimdi de yaptığı bir bağış ile gündeme geldi. Oyunculuğu ile takdir toplayan ünlü isim yaptığı bağış ile izleyenlerin takdirini bir kez daha kazandı.
15 Ara 2020 - 16:32 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.