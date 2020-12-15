15 Ara 2020 - 16:43 Güncelleme: 15 Ara 2020 - 16:44
TİKA, Bosna Hersek'teki arama kurtarma ekibine arazi aracı desteği sağladı
Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki Novi Grad Belediyesine bağlı arama kurtarma ekibine tam donanımlı 4x4 arazi aracı yardımında bulundu.
TİKA, Bosna Hersek'teki arama kurtarma ekibine arazi aracı desteği sağladı
Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki Novi Grad Belediyesine bağlı arama kurtarma ekibine tam donanımlı 4x4 arazi aracı yardımında bulundu.
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# Bosna Hersek, TİKA, tören, yardım
15 Ara 2020 - 16:43 AA - Gündem
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.