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- 15 Ara 2020 - 16:43 G: 15 Ara 2020 - 16:44

TİKA, Bosna Hersek'teki arama kurtarma ekibine arazi aracı desteği sağladı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki Novi Grad Belediyesine bağlı arama kurtarma ekibine tam donanımlı 4x4 arazi aracı yardımında bulundu.

Emirhan Yılmaz
Emirhan Yılmaz Tüm Haberleri

TİKA, Bosna Hersek'teki arama kurtarma ekibine arazi aracı desteği sağladı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki Novi Grad Belediyesine bağlı arama kurtarma ekibine tam donanımlı 4x4 arazi aracı yardımında bulundu.

15 Ara 2020 - 16:43 AA - Gündem

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