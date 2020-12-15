HDP İzmir İl Başkanlığı önünde aileler, "evlat nöbetine" devam ediyor

İzmir'de iki ailenin, çocuklarının dağa kaçırılmasından sorumlu tuttukları HDP'nin İzmir İl Başkanlığı önünde bekleyişi sürüyor.



Oğluna kavuşmak için nöbete destek verenlerden Yasür Dülge, yeni tip koronavirüs rahatsızlığı nedeniyle nöbete katılamazken, kızı 9 yıl önce dağa kaçırılan Mehmet Laçin ile yaklaşık 7 yıl önce oğlu kaçırılan Muhbet Alemdağ, HDP İzmir İl Başkanlığı önüne geldi.



Baba Mehmet Laçin, nöbette 16. ayı doldurduğunu, bunun 10 aylık bölümünü İzmir'de geçirdiğini ifade etti.



Kızına kavuşana kadar mücadelesini sürdüreceğini belirten Mehmet Laçin, HDP ile terör örgütü PKK'ya tepki gösterdi.



HDP'nin kendilerine yalan söylediğini savunan Laçin, "PKK burada hiç kimsenin çocuklarını götüremez. Aracılık yapan, organizasyonu yapan, beynini yıkayan ve gönderen HDP'dir. Ben 16 aydır nöbetteyim. HDP neden gelip kapımızda 'Neyi bekliyorsunuz?' diye sormuyor. HDP, gelsin beni ikna etsin, ben buradan kalkayım. Çocuğumu almadan, bu can bende olduğu sürece HDP kapısından kalkmam." ifadelerini kullandı.