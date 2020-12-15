15 Ara 2020 - 17:15 Güncelleme: 15 Ara 2020 - 20:27
MKE Ankaragücü - Atakaş Hatayspor Foto Galeri
Süper Lig'in 6. haftasından ertelenen maçta MKE Ankaragücü ile Atakaş Hatayspor, Ankara Eryaman Stadı'nda karşılaştı. Bir pozisyonda MKE Ankaragücü'nden Tiago Pinto ile Atakaş Hatayspor'dan Tiago Ribeiro(solda) mücadele etti.
Süper Lig'in 6. haftasından ertelenen maçta MKE Ankaragücü ile Atakaş Hatayspor, Ankara Eryaman Stadı'nda karşılaştı. Bir pozisyonda MKE Ankaragücü'nden Tiago Pinto ile Atakaş Hatayspor'dan Tiago Ribeiro(solda) mücadele etti.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.