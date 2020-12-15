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15 Ara 2020 - 17:15

MKE Ankaragücü - Atakaş Hatayspor Foto Galeri

Süper Lig'in 6. haftasından ertelenen maçta MKE Ankaragücü ile Atakaş Hatayspor, Ankara Eryaman Stadı'nda karşılaştı. Bir pozisyonda MKE Ankaragücü'nden Tiago Pinto ile Atakaş Hatayspor'dan Tiago Ribeiro(solda) mücadele etti.