Maske takmama cezası emsal karar! Yargıtay 'maske' Kararını verdi, Tüm Türkiye'yi İlgilendiriyor...

Son Dakika Haberi Yargıtay'dan İlginç 'maske' Kararı Tüm Türkiye'yi İlgilendiriyor... Bolu’da maske takmayan kadına para cezası yazılması sonucunda Yargıtay’a kadar taşınan davada Covid-19 tedbir ve cezalarına dair iki emsal karar çıktı. Adalet Bakanlığı’nın haklı bulduğu para cezasının iptal edilmesine karar veren Yargıtay’ın gerekçeleri ile şaşırttı.

Ankara’da yaşaya Elif Nihan işler 4 ay önce Bolu’ya ailesini ziyaret etmeye gitti. Bolu’da mahallede gezerken maske takmadığı gerekçesi ile Elif Nihan İşler’e 392 lira ceza kesildi. Mahalle bekçileri tarafından kesilen cezaya karşı çıkan İşler, cezanın iptali için dava açtı. İşler maske takmanın zorunlu olduğunu bilmediğini ve kendisine hiçbir uyarıda bulunulmadığını belirterek cezanın iptal edilmesini istedi. İşler’in Sulh Ceza Hakimliğine bulunduğu itiraz kabul edildi. Bu noktada da Adalet Bakanlığı kanun kararına kararı bozma istemi ile devreye girdi ve dava Yargıtay’a taşındı. Yargıtay’a taşınan davada tüm Türkiye’yi ilgilendiren iki önemi emsal karar alındı.